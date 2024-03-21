سياسة | دولي

صحيفة كندية تواجه اتهامات بمعاداة السامية بسبب رسم كاريكاتوري يصوّر نتنياهو بأنه “مصاص دماء”

21 - مارس - 2024

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مونتريال: واجهت صحيفة “لا برس” في مونتريال اتهامات بمعاداة السامية الأربعاء، بعدما صوّرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه مصاص دماء في رسم كاريكاتوري.

وأظهر الرسم الكاريكاتوري الذي نشرته “لا برس”، وهي صحيفة رقمية تصدر باللغة الفرنسية، نتنياهو بأذنين مسنّنتين ومخالب وهو يقف مرتديا معطفا طويلا على متن سفينة شراعية في صورة تذكر بمصاص الدماء في فيلم “نوسفيراتو” لعام 1922.

وكتبت تحت الرسم عبارة: “نوسفينياهو في طريقه إلى رفح”.

وكانت استعارات معادية للسامية، بما فيها تلك التي استخدمها النازيون، تشبّه اليهود بمصاصي الدماء. واعتذرت رئيسة تحرير الصحيفة وقالت إن الرسم الكاريكاتوري كان يهدف إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية وليس الشعب اليهودي.

وتصاعدت المخاوف في كندا والعالم بشأن الحرب في غزة، بما في ذلك هجوم إسرائيلي مخطط له على مدينة رفح، حيث تعهد نتنياهو بالقضاء على حماس ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته عناصرها في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وانتقد سياسيون كنديون وزعماء يهود وآخرون الرسم الكاريكاتوري، بمن فيهم رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي وصفه بأنه “مثير للاشمئزاز”.

وقال ترودو: “التلميحات إلى معاداة السامية وترديد استعارات مماثلة أمر غير مقبول”.

كما انتقد العديد من الوزراء الكنديين الرسم الكاريكاتوري ووصفوه بأنه “فظيع” وحذروا من أنه يهدد بزيادة التوترات المرتفعة أصلا في كندا في ما يتعلق بالحرب في غزة.

وبحلول منتصف اليوم، أزيل الرسم الكاريكاتوري وأصدرت صحيفة “لا برس” اعتذارا.

وقالت رئيسة تحريرها ستيفاني غرامون، إن الرسم الكاريكاتوري كان يهدف إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية “وليس الشعب اليهودي”، مضيفة: “لم تكن نيتنا أبدا الترويج لمعاداة السامية أو الصور النمطية المسيئة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول هدهد سليمان:
    مارس 21, 2024 الساعة 5:27 ص

    كثرة الضغط سيولد الانفجار.
    توجد الان في المجتمعات الأوروبية والأمريكية تحديات لم تعرفها هذه المجتمعات من قبل تتناول حرية الرءي والكلمة والتعبير الذي تعود عليها الناس في تلك المجتمعات المنفتحة التي لم تمارس ولم تتعود بعد على تكميم الأفواه والتدجين كما هو حالنا من المحيط إلى الخليج.
    بدأ كثير من المثقفين والفنانين والشباب وبعض السياسيين يشعرون بالوطأة الصهيونية التي تلاحق كل ذي رءاي مخالف وبداء الناس بالتململ من ذلك الوضع.
    ليس بالضرورة كل من انتقد الكيان اصبح فلسطينيا ومع حماس، ولكن الناس يحلوا لهم انسانيا ان ينتقدوا جراءم وانتهاكات تحدث امام أعينهم، ثم تبدّا متاعب ذوي النفوذ منهم بملاحقتهم لمجرد انتقاد جريمة وليس بالضرورة اخذ موقف سياسي.
    فليستمر هذا الوضع لأنه يصب بالنهاية لصالحنا فسياتي اليوم القريب الذي سيحلق فيه الغرب للصهيوونبة وتهمة معاداة السامية

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  2. يقول Mohammed:
    مارس 21, 2024 الساعة 5:28 ص

    كل مجرم حرب يواري اجرامه وراء معاداة السلمية مكشوفة

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  3. يقول زاهر:
    مارس 21, 2024 الساعة 8:17 ص

    فكرة معاداة السامية هي اكبر و اقذر كذبة في تاريخ البشرية . اما قتل و تجويع الاطفال في غزة فان الاعلام الامريكي و البريطاني و الفرنسي و الالماني الساقط اخلاقيا فانه يبرر هذه الجريمة

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