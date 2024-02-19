صحيفة “ماركا”: كيليان مبابي يوقع مع ريال مدريد لـ 5 مواسم

مدريد: كشفت صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية الشهيرة، الاثنين، عن توقيع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على عقد مدته 5 سنوات مع نادي ريال مدريد اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل قادما من باريس سان جيرمان, في صفقة انتقال حر.

وارتبط اسم مبابي البالغ من العمر 25 عاما كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد في السنوات الأخيرة، وقد أبلغ إدارة ناديه الفرنسي في صيف العام الماضي بأنه لن يجدد تعاقده الذي ينتهي الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية ذائعة الصيت والمقربة من النادي الملكي، أن قائد منتخب فرنسا سيكون اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد، حيث يصل أجره إلى 21.58 مليون دولار سنويا قبل المكافآت.

ومع ذلك، سيقبل مبابي تخفيض راتبه للانتقال إلى البرنابيو، بعد أن حصل على أجر قدره 34.43 مليون دولار سنويا في باريس سان جيرمان .

وأضافت “ماركا” أن مبابي الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم في 2018 أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي مجددا هذه الرغبة الأسبوع الماضي في “اجتماع ودي”.

وتابعت بأن كيليان مبابي الذي انضم لباريس سان جيرمان من موناكو في صيف 2017 طالب الخليفي بعدم تقديم أي عروض أخرى له لأنه وقع بالفعل مع ريال

مدريد.

وذكرت “ماركا” أن هذا الاتفاق تم منذ أسبوعين، ولكن لم يتم تأكيد الصفقة بشكل رسمي، علما بأن مبابي أكد في أوائل يناير/كانون الثاني أنه لم يتخذ قراره بشأن مستقبله.

ولم يصدر على الفور من مبابي ولا الناديين تعقيب حول ما ذكرته ماركا عن الصفقة.

(الأناضول)