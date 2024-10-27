سياسة | دولي

واشنطن بوست: متسللون صينيون رصدوا تسجيلات صوتية لمستشار في حملة ترامب

27 - أكتوبر - 2024

واشنطن: ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأحد، أن متسللين إلكترونيين تابعين للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات صوتية لاتصالات هاتفية لشخصيات سياسية أمريكية من بينها مستشار لم تكشف هويته لحملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية يوم الجمعة، إنهما يحققان في دخول غير مصرح به إلى البنية التحتية للاتصالات التجارية من قبل أشخاص مرتبطين بالصين.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم الجمعة أن متسللين صينيين استهدفوا أيضا هواتف يستخدمها أشخاص مرتبطون بحملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس.

(رويترز)

