صحيفة: مسؤولون إسرائيليون يرسلون تحذيرا لحزب الله بوقف استفزازاته على الحدود

تل أبيب: يرى مسؤولون إسرائيليون أن عدم الاستقرار السياسي في لبنان قد يدفع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إلى صرف انتباه الرأي العام إلى نزاع مع إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن المسؤولين نقلوا تحذيرا إلى الحزب المدعوم من إيران اليوم الأحد بأن استفزازاته على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية يمكن أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية، مضيفين أن زعيم الحزب حسن نصر الله قد يعتقد أنه بمنأى عن أي خطر.

وقال المسؤولون الإسرائيليون، الذين لم تكشف الصحيفة عن هوياتهم إن أفعال حزب الله حتى الآن ليست بالخطورة التي كانت عليها في السنوات الماضية، عندما جرى إطلاق صواريخ على فترات على إسرائيل، والقيام بشكل منتظم بمحاولات اختطاف جنود إسرائيليين على الحدود.

(د ب أ)





