صحيفة: مصر ترفض مقترحا أمريكيا بإدارة أمن قطاع غزة في مرحلة ما بعد حماس

القاهرة: التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، ورفض اقتراحا بأن تدير مصر الأمن في قطاع غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية بعد هزيمة حماس، وفقا لما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مصريين كبار لم تكشف هويتهم.

وبحسب الصحيفة، ناقش السيسي ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل الاقتراح مع بيرنز الذي زار القاهرة في إطار جولة بالشرق الأوسط لمناقشة الوضع في غزة.

وقال الرئيس المصري إن حكومته لن تلعب دورا في القضاء على حماس؛ لأنها تحتاج إلى الحركة المسلحة للمساعدة في الحفاظ على الأمن على حدود البلاد مع قطاع غزة، حسبما نقلت الصحيفة عن المسؤولين المصريين.

(د ب أ)