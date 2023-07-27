صخرة الخلافات الفلسطينية لم تتحطم في أنقرة.. استمرار الجدل قبل اجتماع الأمناء العامين و”الجهاد” يجدد شروطه للحضور 

غزة- “القدس العربي”:

بدا واضحا أن اللقاءات والاتصالات الأخيرة بين حركتي فتح وحماس، وأبرزها تلك التي عقدت في تركيا على أعلى مستوى، لم تفلح في تقريب وجهات النظر للتوصل إلى استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخططات إسرائيل، وذلك قبل عقد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل، المقرر نهاية الشهر الجاري في القاهرة.

خلافات اجتماع أنقرة

وقد تصدر برنامج حكومة الوحدة الوطنية، الخلافات التي ظهرت في اللقاء الذي جمع الرئيس عباس مع وفد حركة حماس بقيادة إسماعيل هنية.

ووفق مصادر خاصة، فإن الرئيس الفلسطيني جدد طرحه بتشكيل حكومة وحدة أو توافق وطني، تكون مقبولة دوليا، وتلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، وهو ما أبدت حركة حماس تحفظها عليه، وكررت رفضها لهذا المقترح، ودعت للبحث عن صيغة توافقية.

ودفعت حماس باتجاه العودة إلى تبني “وثيقة الوفاق الوطني” التي جرى التواصل إليها في عام 2006. غير أن حركة فتح ترى أن تلك الوثيقة لا تصلح لأن تكون برنامجا سياسيا لحكومة فلسطينية، وأنها تكون ناجحة في حال كانت عنوانا للقيادة الموحدة للمقاومة الشعبية.

وقد تخلل اللقاء الذي جمع عباس وقيادة حماس، الحديث عن تفاصيل الوضع الميداني في الضفة، وأثارت قيادة حماس ملف “الاعتقال السياسي”، والعمل العسكري ضد الاحتلال.

في المقابل، تشدد الرئيس عباس بالموقف المستند إلى ضرورة تبني “المقاومة الشعبية” في مواجهة الاحتلال، وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية القاهرة للمصالحة الموقعة عام 2011.

كما رفض الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له خلال اللقاء، الاتهامات للأمن الفلسطيني بتنفيذ “اعتقالات سياسية”، باعتبار أن كل الموقوفين يواجهون تهما بخرق القانون، وأن أي حديث عن حل لا يكون بالضغط على قيادة السلطة بعدم حضور اجتماع الأمناء العامين، وأن أي مسائل خلافية ممكن حلها من خلال الحوار.

لكنّ أبرز التوافقات بين الطرفين، كانت في تشخيص الحالة الفلسطينية في ظل سياسات حكومة اليمين الحالية المتطرفة، وضرورة توحيد الجهود بأسرع وقت لمواجهتها.

هذا ولم ينجح أيضا اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس التركي أردوغان بالرئيس الفلسطيني عباس، وهنية، في التوصل إلى صيغة تقاربية بين الطرفين، بخصوص أهم ملفات الخلاف، وهو البرنامج السياسي، واكتفى بيان الرئاسة الفلسطينية بالإعلان أنه تم الاتفاق على الاستمرار في المشاورات الثنائية، وأن الرئيس عباس أكد حرصه الكامل على إنجاح لقاءات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التي ستجرى في مصر، وصولا إلى إنجاز الوحدة الوطنية.

الجهاد تشترط قبل الحضور

في السياق، لا تزال حركة الجهاد الإسلامي تربط المشاركة في اجتماع الأمناء العامين، بإطلاق سراح ناشطيها المعتقلين لدى الأمن الفلسطيني.

وأعلن العام للجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أن الحركة حسمت خيارها بعدم الذهاب إلى لقاء الأمناء العامين، حتى الإفراج عن المعتقلين السياسيين من سجون السلطة الفلسطينية.

واتهم النخالة في مقابلة مع قناة “الغد”، السلطةَ الفلسطينية بالاستمرار في الاعتقالات السياسية، وقال: “هذه الاعتقالات تخدم العدو الإسرائيلي”.

وأضاف وهو ينتقد السلطة بحدّة: “رسالة السلطة من الاعتقالات السياسية مفهومة، ومفادها أنها لا تريد موقفاَ فلسطينياً مشرفاً يواجه الاحتلال، وتحاول القول للعدو إنها هي من تتحكم بالضفة”.

وتابع: “أفهم أن هناك خطوات مرتبة لإخراج موقف سياسي واحد من قبل السلطة، والرأي العام الفلسطيني يرفض سياسة الاعتقال وسياسات السلطة”.

لكنه قال إن ذلك الاجتماع لا جدوى منه، ولم يتم التحضير أو وضع أجندة عمل له، متوقعاً فشله لأنه “لا يحمل عوامل إيجابية”، كما توقع عدم ذهاب بعض الفصائل إلى هذا اللقاء.

وقال: “هذا الاجتماع يتركز حول لقاءات ثنائية بين بعض الأطراف في القاهرة، وفي نهايته يلقي رئيس السلطة محمود عباس كلمة، دون تحقيق أي جديد”.

وأضاف: “ربما هناك وجود لمبادرات وحلّ وسط لإخراج عدد من السجناء قبل لقاء الأمناء العامين”.

وأشار إلى أنه جرى التواصل معه من قبل رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، مضيفا: “لا أشعر أن لديه جديداً، حيث جاء الاتصال نتيجة تواصل مع الأشقاء المصريين لإيجاد صيغة للحل”.

وأوضح أنه أبلغه في الاتصال، أن حركته تريد الإفراج عن المعتقلين كافة، ومنهم معتقلو الجهاد الإسلامي.

وأشار إلى أنه في حال الإفراج عن معتقلي الجهاد، ستدرس الحركة المشاركة في الاجتماع، لكنه في ذات الوقت، قال إن لقاء الأمناء العامين للفصائل “لا يحمل عوامل إيجابية للنجاح، لأن المشهد الفلسطيني محاطا بتعقيدات عدة”، كما توقع عدم ذهاب بعض الفصائل إلى الاجتماع.

وبدا أن النخالة يقصد الأمناء العامين لتنظيميْ الجبهة الشعبية- القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة.

جهود وساطة

وفي السياق، كشف نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، عن جهود تبذلها بعض الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية للإفراج عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة.

ونقلت عنه مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، القول إن حركته “تتعامل بإيجابية ومسؤولية وتقدير مع هذه الجهود”، وأضاف: “نأمل أن تصل هذه الجهود إلى نتيجة، ودون ذلك، فإن موقف الحركة هو عدم المشاركة في اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة”.

وأضاف: “فوجئنا ليس بعدم الإفراج عن المعتقلين، بل باعتقالات جديدة في صفوف شباب المقاومة، وكان رسالة السلطة الواضحة بأننا مستمرون بالتنسيق الأمني مع الاحتلال وبالاعتقالات السياسية وأنه لا أهمية لهذا اللقاء”.