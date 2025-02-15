صدارة ريال مدريد في خطر بعد تعادل مخيب مع أوساسونا بالدوري الإسباني

مدريد: واصل ريال مدريد مسلسل إهدار النقاط في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وأجبر على التعادل 1/1 مع أوساسونا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد، الذي قد يخطف الصدارة في حال فوزه على سيلتا فيجو في المباراة التي تقام بينهما في وقت لاحق من اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، رفع أوساسونا رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 15 عن طريق نجمه المتألق في الفترة الأخيرة، الفرنسي كيليان مبابي، لكنه تعرض لنقص عددي في صفوفه لدى طرد لاعب الوسط جود بلينغهام في الدقيقة 39، بعدما بدا وأنه وجه عبارات غير لائقة لحكم المباراة خوسيه لويس مونويرا، ليقرر الأخير إشهار البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه، كما تعرض الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، للبطاقة الصفراء بعد اعتراضه على قرار طرد اللاعب الإنكليزي.

وفي الدقيقة 58 سجل أنتي بوديمير هدف التعادل لأوساسونا من ضربة جزاء، ليجبر ريال مدريد على التعادل الثاني على التوالي، ويستمر غياب الفريق الملكي، المنتشي بفوزه على مانشستر سيتي الإنكليزي أوروبيا، عن الانتصارات في الدوري الإسباني للمباراة الثالثة على التوالي، بعد خسارة أمام إسبانيول وتعادلين مع أتلتيكو مدريد وأوساسونا.

ومنذ بداية المباراة اندفع ريال مدريد مهاجما ومحاولا تسجيل هدف التقدم سريعا، لكن دفاع أوساسونا أحكم إغلاق منطقة جزاءه.

ورغم ذلك جاءت المحاولة الخطيرة الأولى للريال سريعا عن طريق فينسيوس جونيور، حيث لعب له كيليان مبابي كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكن رأسيته لم تصب الشباك في الدقيقة الثالثة.

لكن ريال مدريد نجح في فك شفرة دفاع أوساسونا سريعا، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق مبابي، الذي تلقى عرضية أرضية من زميله فيدريكو فالفيردي في مركز الجديد كظهير أيمن، ليضعها في شباك سيرجيو هيريرا، حارس أوساسونا.

وتعرض الإنكليزي جود بلينغهام، لاعب وسط الريال، للبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 39، بعدما دخل في جدال مع حكم المباراة، ليقرر الأخير إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، حاول أوساسونا إرباك حسابات الريال وباغته بالهجوم منذ الدقيقة الأولى، محاولا في ذلك استغلال النقص العددي في صفوف منافسه.

وفي الدقيقة 54 تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وتصدى لتسديدة من جون مونكايولا في مكان قريب من المرمى، لترتد إلى المهاجم أنتي بوديمير الذي سددها لكن كورتوا تألق مجددا وأبعد الخطر عن مرماه.

لكن الحكم لجأ إلى تقنية “فار” ليقرر احتساب ضربة جزاء بعد تلك الفرصة، حيث أقرت الإعادة بوجود تدخل من إدوارد كامفينغا على قدم بوديمير، ليضعها بوديمير في الشباك بنجاح مسجلا هدف التعادل.

وبعد الهدف حاول ريال مدريد استدراك الموقف والتحول للهجوم رغم النقص العددي في صفوفه، في المقابل حاول أوساسونا استغلال نقص صفوف منافسه وشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى الحارس كورتوا.

وتواصلت محاولات ريال مدريد من أجل تسجيل الهدف الثاني، لكن دفاع أوساسونا أثبت صلابة قوية معتمدا في ذلك على اكتمال صفوفه مقارنة بريال مدريد المنقوص من خدمات بلينغهام.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 1/1.

(د ب أ)