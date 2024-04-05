صدارة ليفربول على المحك أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنكليزي

لندن: تتواصل المواجهات الهامة لثلاثي المقدمة الذي يتصارع على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الحالي، الذي أصبح على مشارف النهاية، حيث يواجه كل منهم مهمة صعبة خارج ملعبه في المرحلة الـ32 للمسابقة.

ويخوض ليفربول مواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، بعد غد الأحد، في قمة مباريات المرحلة، فيما يحل أرسنال ضيفا على برايتون غدا السبت، الذي يشهد لقاء آخر لمانشستر سيتي، الذي يخرج لملاقاة كريستال بالاس.

ويتصدر ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في المواسم الثلاثة الماضية، ترتيب البطولة برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

ويعود ليفربول إلى ملعب (أولد ترافورد)، معقل مانشستر يونايتد، بعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين من مواجهتهما الأخيرة، التي انتهت بفوز الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) 4 / 3، بدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في 17 آذار/مارس الماضي.

وكان ليفربول يحلم بالحصول على الرباعية (الدوري الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة وكأس إنجلترا والدوري الأوروبي) في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، لاسيما بعدما توج رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح بكأس الرابطة في شباط/فبراير الماضي، غير أن وداع كأس إنجلترا بالخسارة أمام يونايتد حطم تلك الآمال.

وبينما يخوض ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه بأقل مجهود 3 / 1 على ضيفه شيفيلد يونايتد أمس الخميس، فإن مانشستر يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 48 نقطة، يلعب اللقاء من أجل مصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارته الدراماتيكية 3 / 4 أمام مضيفه تشيلسي في المرحلة الماضية بنفس اليوم.

وكان يونايتد متقدما 3 / 2 على تشيلسي حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الذي قلب خلاله الفريق المضيف الطاولة، بعدما أحرز خلاله هدفين ليظفر بالنقاط الثلاث، ويتسبب في ضربة موجعة لآمال الضيوف للحاق بأحد المراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة، المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

(د ب أ)