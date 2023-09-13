صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين “حريديم” بالقدس

تل أبيب: اندلعت مساء الأربعاء، صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتشددين يهود (حريديم) بمدينة القدس، احتجوا على توقيف أحد طلاب المدارس الدينية بعد تهربه من التجنيد.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية: “تظاهرت حشود من المحتجين مساء اليوم (الأربعاء) ضد القبض على طالب المدرسة الدينية شمعون غوزلان في عدة مواقع في جميع أنحاء إسرائيل”.

وأضافت: “سادت الفوضى في القدس بعد أن أغلق المتظاهرون تقاطع شاري إسرائيل-نورداو والسكك الحديدية للقطار الخفيف”.

وأردفت أن الشرطة “طلبت من المحتجين فتح الطرق، لكنهم رفضوا وحاول بعضهم إتلاف سيارة المياه العادمة التي تستخدمها الشرطة في فض التظاهرات”.

وقالت الشرطة في بيان: “العشرات من مثيري الشغب يشتبكون مع الشرطة أثناء محاولتهم إتلاف سيارة المياه العادمة واستفزاز خيالة الشرطة بشكل صارخ”.

وفي وقت سابق الأربعاء، ألقت الشرطة العسكرية القبض على “غوزلان (23 عاما) الطالب بمدرسة دينية (يشيفا) في مدينة “بني براك” قرب تل أبيب (وسط)، بعدما لم يحضر لمكتب التجنيد بعد استدعائه.

ويقدم الشبان “الحريديم” لدى استدعائهم للتجنيد ما يثبت أنهم يدرسون التوراة وبناء على ذلك يتم إعفاؤهم من الخدمة.

وبحسب موقع “والا” العبري، ينتمي الشاب إلى “فصيل القدس” أحد أكثر التيارات المتطرفة في الوسط الحريدي، والتي عادة لا يذهب أبناؤها لمكاتب التجنيد ويقودون خطا متشددا ضد الخدمة العسكرية والتعاون مع الجيش الإسرائيلي.

وقالت “لجنة إنقاذ عالم التوراة”، المسؤولة عن تنظيم التظاهرة في بيان: “سيحارب الجمهور الحريدي بحزم ضد قوانين التجنيد المظلمة التي هدفها الواضح هو استبعاد طلاب المدارس الدينية من قاعات التوراة، والتي حظرها جميع عظماء التوراة في جميع الأجيال الأخيرة”.

وفي 2015، سن الكنيست (البرلمان) قانونا يقضي بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، لكن المحكمة العليا ألغته بعد ذلك بعامين بدعوى أنه “يمس المساواة”، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد القانون، الذي انتهى سريانه في يوليو/ تموز الماضي.

ويسعى الحزبان الدينيان “يهدوت هتوراه” و”شاس” في الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو إلى الدفع نحو تصديق الكنيست على قانون دائم لإعفاء الحريديم من التجنيد بحيث يكون تجنيدهم بالتطوع وليس بالإلزام في سن الـ 18 كباقي الإسرائيليين.

ويتسم “الحريديم” بلباسهم الأسود وإطالة خصال من شعر الرأس، ويمثلون نحو 10 بالمئة من سكان إسرائيل.

(الأناضول)