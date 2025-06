صدامات بين الشرطة التركية ومتظاهرين في مدينتي إسطنبول وإزمير- (فيديو)

اسطنبول: وقعت صدامات مساء الجمعة في إسطنبول وإزمير (غرب) بين متظاهرين والشرطة خلال تظاهرات دعت إليها المعارضة دعما لرئيس بلدية إسطنبول الموقوف منذ الأربعاء.

واستخدمت الشرطة الرصاص المطاط في إسطنبول، أما في إزمير ثالث أكبر مدينة في البلاد فقد استخدمت الشرطة مدافع المياه، بحسب لقطات بثتها تلفزيونية محلية.

🟡NOW: Massive turnout for anti-government protests now in Istanbul, Turkey. Other cities are also seeing large protests. Opposition parties and organizations had vowed beforehand to mobilize “millions.” pic.twitter.com/yQi9NgxeBt

— red. (@redstreamnet) March 21, 2025