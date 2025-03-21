صدامات بين الشرطة التركية ومتظاهرين في مدينتي إسطنبول وإزمير- (فيديو)

اسطنبول: وقعت صدامات مساء الجمعة في إسطنبول وإزمير (غرب) بين متظاهرين والشرطة خلال تظاهرات دعت إليها المعارضة دعما لرئيس بلدية إسطنبول الموقوف منذ الأربعاء.

واستخدمت الشرطة الرصاص المطاط في إسطنبول، أما في إزمير ثالث أكبر مدينة في البلاد فقد استخدمت الشرطة مدافع المياه، بحسب لقطات بثتها تلفزيونية محلية.

🟡NOW: Massive turnout for anti-government protests now in Istanbul, Turkey. Other cities are also seeing large protests. Opposition parties and organizations had vowed beforehand to mobilize “millions.” pic.twitter.com/yQi9NgxeBt — red. (@redstreamnet) March 21, 2025

🟡NOW: Police cracked down hard in Istanbul as protesters attempted to storm the heavily barricaded Taksim Square. Protesters repeatedly pushed against police lines but were met with relentless tear gas barrages. pic.twitter.com/CToprfjQbd — red. (@redstreamnet) March 21, 2025

وأوقف إمام أوغلو الذي يحظى بشعبية ويعتبر أكبر منافسي إردوغان بشبهة “الفساد و”الإرهاب” فجر الأربعاء قبل أيام قليلة من ترشيح حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، له رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وفي ثالث يوم من الاحتجاجات توافد متظاهرون في اتجاه مبنى بلدية إسطنبول بدعوة من حزب الشعب الجمهوري.

وهتف المتظاهرون “لا تصمت وإلا سيأتي دورك قريبا”، رافعين لافتات كتب عليها “لا تخافوا، الشعب هنا” و”حق، قانون، عدالة”.

وأعلنت المعارضة التركية مساء الجمعة أن عدد المتظاهرين في إسطنبول بلغ 300 ألف.

وقال أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري أمام مبنى بلدية إسطنبول حيث تجمع محتجون “نحن 300 ألف شخص”، مضيفا أن المتظاهرين تجمعوا في عدة أماكن في أكبر مدينة في تركيا بسبب إغلاق طرق وجسور ما منع الناس من التواجد في مكان واحد.

وتم الجمعة إغلاق جسرين وعدد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر بلدية إسطنبول أمام حركة المرور لمدة 24 ساعة.

وصدرت دعوات للتظاهر في أكثر من 45 مدينة في أنحاء البلاد، بينها إزمير والعاصمة أنقرة، في خضم احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ احتجاجات غيزي الحاشدة في إسطنبول عام 2013.

(أ ف ب)