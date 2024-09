صدامات بين الشرطة ومتظاهرين خلال مسيرة لدعم فلسطين في برلين- (فيديو)

برلين: وقعت صدامات بين الشرطة الألمانية ومتظاهرين، السبت، خلال مسيرة لدعم فلسطين في العاصمة برلين.

وانطلقت المسيرة من محطة “إيبرزفالدر” للترامواي تحت شعار “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”، وشارك فيها نحو 3 آلاف شخص.

وأدى توقيف الشرطة لبعض المتظاهرين إلى اندلاع صدامات بين محتجين وقوات الأمن.

وتدخلت الشرطة ضد متظاهرين قاموا برشق عناصرها بقارورات وأكواب بلاستيكية.

وجرى استدعاء سيارات إسعاف من أجل متظاهرين أغمي عليهم خلال المواجهات.

وبعد ذلك سار المتظاهرون إلى وسط العاصمة ورددوا هتافات من قبيل “إسرائيل تقتل الأطفال” و”إسرائيل دولة إرهابية”.

كما نظم نحو 60 ناشطا وقفة احتجاجية في مركز “أليكسا” للتسوق في برلين.

وجلس متظاهرون داخل مركز التسوق حاملين ملصقات ولافتات، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.

They demand businesses cut ties with Israeli companies and calling for an immediate end to the Gaza genocide. pic.twitter.com/OaLCTHYGqn

وأعلنت الشرطة الألمانية في بيان اعتقال 11 شخصا من المتظاهرين.

When will Germany be on the right side of history?

Berlin police have forcefully dispersed Palestine solidarity protests involving thousands of participants who were protesting against the situation in Gaza and Germany’s arms exports to Israel. With about 1,000 officers… pic.twitter.com/QlII5aXr8d

