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صدامات بين الشرطة ومتظاهرين خلال مسيرة لدعم فلسطين في برلين- (فيديو)

22 - يونيو - 2024

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برلين: وقعت صدامات بين الشرطة الألمانية ومتظاهرين، السبت، خلال مسيرة لدعم فلسطين في العاصمة برلين.

وانطلقت المسيرة من محطة “إيبرزفالدر” للترامواي تحت شعار “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”، وشارك فيها نحو 3 آلاف شخص.

وأدى توقيف الشرطة لبعض المتظاهرين إلى اندلاع صدامات بين محتجين وقوات الأمن.

وتدخلت الشرطة ضد متظاهرين قاموا برشق عناصرها بقارورات وأكواب بلاستيكية.

وجرى استدعاء سيارات إسعاف من أجل متظاهرين أغمي عليهم خلال المواجهات.

وبعد ذلك سار المتظاهرون إلى وسط العاصمة ورددوا هتافات من قبيل “إسرائيل تقتل الأطفال” و”إسرائيل دولة إرهابية”.

كما نظم نحو 60 ناشطا وقفة احتجاجية في مركز “أليكسا” للتسوق في برلين.

وجلس متظاهرون داخل مركز التسوق حاملين ملصقات ولافتات، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.

وأعلنت الشرطة الألمانية في بيان اعتقال 11 شخصا من المتظاهرين.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 22, 2024 الساعة 9:15 م

    هه مجددا الشرطة النازية الال في خدمة المشروع الاستعماري الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️

    رد

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