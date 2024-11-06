صدامات قوية في الجولة الثامنة بالدوري الجزائري

الجزائر: تسيطر القمة التقليدية بين شبيبة القبائل وضيفه اتحاد الجزائر على مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الجزائري التي تلعب على مدار ثلاثة أيام، ويتوقع أن تكون حافلة بالصدامات القوية.

وتفتتح الجولة الثامنة غدا الخميس، بالمباراة الواعدة التي يلتقي فها مولودية وهران مع ضيفه وفاق سطيف، وهما الفريقان اللذان يتخلفان بنقطة واحدة عن رباعي الصدارة، حيث إن الفائز منهما سينفرد بالصدارة ولو مؤقتا، وهو ما يزيد في الإثارة في هذه المواجهة.

لكن مولودية الجزائر، حامل اللقب والمتصدر بفارق الأهداف عن اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل والنادي القسنطيني، لا يريد التفريط في الصدارة، بل سيحاول إرضاء مشجعيه ومحو التعادل المخيب أمام أولمبيك أقبو في الجولة السادسة، عندما يستقبل السبت المقبل، اتحاد بسكرة الذي يلعب جيدا خارج قواعده.

ومنطقيا أن تصب الترشيحات في صالح مولودية الجزائر الذي سيكون مدعوما بلاعبين عائدين من الإصابة ومرة أخرى بنحو 50 ألف مشجع.

وتستقطب المواجهة التقليدية بين شبيبة القبائل الثالث، وضيفه اتحاد الجزائر الوصيف، والمقررة السبت المقبل أيضا، الاهتمام والأنظار. فالأول يتطلع لتسجيل فوزه الثالث على التوالي، أما الثاني فيأمل في المحافظة على سجله الخالي من الهزائم والتأكيد على قدرته في المنافسة على لقب الدوري بكل قوة.

من جهته، يستهدف النادي الرياضي القسنطيني محو هزيمته الأولى في الموسم التي تلقاها في الجولة الماضية على يد مولودية وهران، والعودة إلى سكة الانتصارات سريعا ومنها إلى الصدارة عندما يقابل أولمبيك أقبو بعد غد الجمعة، في حضور مشجعيه الذين افتقدهم منذ بداية الموسم بسبب العقوبة.

وفي المباريات التي ستلعب الجمعة، يضرب جمعية أولمبي الشلف موعدا مع ضيفه مولودية البيض، وعينه على تسجيل فوزه الأول في الموسم. أما نادي أثليتيك بارادو، فلن يرضى بغير الفوز عندما يواجه ضيفه اتحاد خنشلة القادر على صنع المفاجأة.

ويبدو شبيبة الساورة في أفضل وضع لتجاوز منافسه نجم شباب مقرة المترنح. فيما يواجه شباب بلوزداد المتذيل ضغوطا كبيرة في مسعاه لانتزاع فوزه الأول بالموسم عندما يحل ضيفا على ترجي مستغانم المنتشي بفوز غال على أولمبيك أقبو في الجولة السابعة.

(د ب أ)