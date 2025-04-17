صدام بين الشرطة ومتظاهرين في “المزونة” التونسية وأنباء عن إصابات واختناق بالغاز المسيل- (فيديوهات)

تونس – “القدس العربي”: كشفت مصادر خاصة لـ”القدس العربي” عن حالة من الاحتقان والفوضى تعيشها منطقة المزونة التابعة لولاية سيدي بوزيد التونسية، تخللتها صدامات بين الشرطة ومحتجين على فاجعة وفاة ثلاثة تلاميذ إثر سقوط سور إحدى المدارس الثانوية.

وأكد ناشط، فضل عدم الكشف عن هويته، نقل عدد من المحتجين، مساء الأربعاء، إلى مستشفى المزونة بعد تعرضهم لإصابات خطيرة وحالات اختناق بعد تعرضهم للعنف على يد قوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع.

كما تحدث عن انتشار أمني كبير في المدينة، حيث قامت قوات الأمن بتعنيف المتظاهرين واقتحام بعض المنازل واعتقال عدد من النشطاء، فضلا عن قطع الكهرباء عن المصابيح التي تنير الشوارع، وتقييد الاتصالات في المنطقة، في محاولة لتطويق الاحتجاجات المستمرة منذ يوم الإثنين.

كما تعرض بعض الإعلاميين للاعتداء من قبل بعض عناصر الشرطة، في محاولة لـ”التعتيم” على ما يحدث في المدينة، وفق ما أكد أحد المصادر لـ”القدس العربي”.

وتظاهر عشرات الطلبة، الثلاثاء، في العاصمة التونسية للتنديد بفاجعة سيدي بوزيد، مرددين شعارات تندد بتهميش السلطات للمناطق الفقيرة في البلاد، قبل أن يصطدموا بحواجز قوات الأمن التي منعتهم من الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية.