صدر العدد السابع من مجلة « الأديب الثقافية» 2023، وهي مجلة فصلية تعنى بقضايا الحداثة والحداثة البعدية، يرأس تحريرها الناقد والكاتب العراقي عباس عبد جاسم، وتضمنت ملفات وموضوعات متنوعة، فقد كتب رئيس التحرير عن «تفكك اليسار الثقافي» وتعرّض فيه إلى «نقد اليسار الثقافي» ورأى أن «اليسار العربي» ما يزال مأسورا بأوهام الماركسية الاقتصادية، ومنها الدين بوصفه (وهما) و(إفيونا) نتيجة التقدير الخاطئ لماركس، ورأى أن مشكلة المثقف اليساري تكمن في كيفية إنتاج متخيّل ثقافي جديد يتجاوز قداسة الماركسية» ورأى أيضا في مهاد صريح «أن اليسار الثقافي قد انهار، بعد أن توقف عن إنتاج أي تفكير ثقافي جديد، قبل انهيار الشيوعية في العالم».

وتضمّن العدد بحوث المؤتمر الثاني لـ«الأدب الوجيز» الذي انعقد في لبنان، وأسهمت فيه نخبة من النقاد والباحثين منهم: درية فرحات/ حميد لحمداني/ تمارا الذيب/جميل حمداوي/ عبد الله شاهر/ رزق الله قسطنطين/ باسل الزين/ سلمان كاصد/ مهى جرجور/ دورين سعد/كامل فرحان صالح.

وجاء ملف العدد بعنوان «حوار التراث والحداثة وما بعد الحداثة في خطاب بشرى موسى صالح النقدي» وقد أسهمت فيه بشرى موسى صالح في الكتابة عن سيرتها النقدية مع نخبة من النقاد والباحثين العراقيين والعرب منهم: عبد الغني بارة/ يوسف وغليسي/ فاضل عبود التميمي/ ياسين النصير/ جاسم الخالدي/ علي عز الدين الخطيب/ عباس عبد جاسم.

وفي حقل (ثقافية عالمية) قدّم الشاعر والمترجم حسين نهابة (مقدمة وقصائد مترجمة للشاعرة الأرجنتينية اليخاندرا باثرنيك.

وفي حقل نصوص أسهم: حسن كريم عاتي بفصل من رواية بعنوان «أساور العروس» وعلاوي كاظم كشيش بقصيدة «شجرة أخطائي» ومهدي القريشي بقصيدة «شخير الليل» وأحمد العاشور بقصيدة «ما تبقى من ورقة البحر» .

وفي حقل « تشكيل» كتب الفنان العراقي ستار كاووش من هولندا عن تجربته التشكيلية «كل ما يلمع ذهب» وقدّم الناقد جواد الزيدي قراءة لأعماله التشكيلية بعنوان «ستار كاووش.. الشاعر الذي يرسم».

وفي «نقطة ابتداء» كتب الناقد قيس كاظم الجنابي عن قضية بعنوان «المثقف وعقدة الإخصاء» تعرّض فيها الى جملة من الأسباب التي تقود المثقف العراقي إلى مثابات لها سريان روح الإحساس بالإخصاء، إخصاء الآخر المختلف، كما «أن الأديب العراقي، بسبب توالي عصور (الملكي، الجمهوري، البعثي، الأمريكي، الإسلامي) بات يعاني من عقدة الاضطهاد والاخصاء». ونوجّه عناية القارئ الى إن «الأديب الثقافية» صدرت بطبعتين ورقية وإلكترونية في آن.