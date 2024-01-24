صدمة في الجزائر بعد الإقصاء من كأس إفريقيا.. وبلماضي “يعلن استقالته للاعبين”

الجزائر: “القدس العربي”

أعلن مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، استقالته للاعبين في غرفة تبديل الملابس، عقب الهزيمة المدوية أمام المنتخب الموريتاني والتي عجلت بخروج الخضر من الدور الأول في منافسات كأس إفريقيا، وهو الحدث الذي تسبب في صدمة كروية في الشارع الجزائري.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصدر رسمي أن بلماضي أبلغ لاعبيه في غرفة تغيير الملابس بالاستقالة، بعد أن صافحهم واحدا واحدا موجها لهم التحية على ما قدموه مع المنتخب. وأضافت أن الناخب الوطني سيقوم فور وصوله إلى الجزائر بترسيم استقالته لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وإعلانها للرأي العام الوطني.

وفي ندوته الصحفية، رفض بلماضي الإجابة عن سؤال استقالته، مؤكدا أن سيتخذ القرار في الجزائر، لكنه لمح لذلك بالقول إنها ربما نهاية دورة، وهو ما فهم على أنه تمهيد للرحيل. وأصر الناخب الجزائري، على كون لاعبيه أدوا ما عليهم مبرزا أن هناك أشياء لا يمكن تفسيرا كانت وراء النتائج في كأس أفريقيا، إذ دائما ما يسيطر المنتخب على أطوار المباريات ثم يتلقى هدفا عكس مجريات اللقاء يقلب كل المعطيات، حسبه قوله.

وجاء خروج المنتخب الجزائري بعد تذيله الترتيب عقب تعادلين وخسارة، في تكرار للنسخة السابقة من الكان التي غادر فيها الخضر مبكرا كأس إفريقيا في الكامرون، وهو ما جعل العديد من الجزائريين ينتفضون ضد هذا الأداء المخيب وتوالي الصدمات في كأس أفريقيا وعدم النجاح في الذهاب لمونديال قطر بعد إقصاء مر أمام الكامرون.

ويتولى بلماضي الإشراف على العارضة الوطنية الجزائرية منذ أغسطس/ آب2018، وقد نجح في بداية مشواره في تحقيق إنجاز كأس إفريقيا للأمم في القاهرة سنة 2019، ثم تحقيق سلسلة من عدم الخسارة فاقت 30 مقابلة، لكنه منذ 2021 فشل أيضا في تحقيق أي إنجاز يذكر ما عرضه لانتقادات لاذعة في الصحافة الوطنية.

واستقبل الجزائريون أمس الخروج المبكر على يد موريتانيا بكثير من الحزن والغضب، وذهب بعض الأنصار إلى محاصرة مقر إقامة المنتخب الجزائري في بواكي مطالبين رئيس الاتحادية وليد صادي بالنزول إليهم والحديث معهم حول مستقبل الفريق، وأكد بعض الحاضرين أنهم دفعوا كامل مدخراتهم من أجل الذهاب إلى كوت ديفوار على أمل تحقيق نتيجة إيجابية لكنهم صدموا بالأداء المخيب للمنتخب الوطني.

وانهال المحللون في القنوات الجزائرية بوابل من الانتقادات على خيارات بلماضي الذي تعود له المسؤولية الأولى حسبهم في هذا الإقصاء. وذكر اللاعب السابق علي بن شيخ وهو من أبرز المحللين في الجزائر، أن الجزائر تدفع ثمن الخطأ الكبير بترك العارضة الفنية الحالية بعد خيبة الكامرون في 2021، محملا المسؤولية للمشرفين على الكرة الجزائرية في ذلك الوقت.

وتحدث صحفيون ومحللون باستغراب عن خيارات بلماضي في مقابلة موريتانيا بعد أن أقحم 5 لاعبين جدد مغيرا التشكيلة بنسبة كبيرة وهو ما اعتبر مغامرة كبيرة في ظل أن المنتخب الجزائري لم يكن قد ضمن التأهل قبل مباراة موريتانيا.

وبدأ من الآن الحديث عن أسماء جديدة يمكنها خلافة بلماضي أبرزها المدرب الفرنسي هيرفي رونار الذي يعرف جيدا الكرة الأفريقية وهو اليوم مدرب للمنتخب الفرنسي النسوي. لكن التعاقد مع هذا المدرب سيكون صعبا بالنظر لأنه ينتظر منافسات الأولمبياد في شهر يوليو/ تموز المقبل، بينما المنتخب الجزائري سيكون بحاجة لمدرب قبل ذلك التاريخ.