صدمة في الوسط الفني.. وفاة المخرج المصري سامح عبد العزيز عن 49 عاماً

القاهرة: نعت نقابة المهن السينمائية في مصر المخرج سامح عبد العزيز، الذي توفي اليوم الخميس عن عمر ناهز 49 عاماً، تاركاً صدمة كبيرة في الوسط الفني، بعد أن قدم أعمالاً سينمائية وتلفزيونية ناجحة.

كما نعاه عددٌ من الفنانين، منهم يسرا، التي كتبت على حسابها بمنصة إكس: “خبر مفزع وحزين.. فقدنا اليوم المخرج والصديق سامح عبد العزيز. ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك ويرزقك الجنة ونعيمها”.

ولد عبد العزيز في سبتمبر أيلول عام 1976، وتخرج من المعهد العالي للسينما، قبل أن يبدأ مشواره مخرجاً للبرامج التلفزيونية في التلفزيون المصري، وبعدها اتجه لإخراج الأغاني المصورة.

قدم أول أفلامه السينمائية “درس خصوصي” عام 2005 من بطولة محمد عطية وهنا شيحة وحسن حسني وصلاح عبد الله وهالة فاخر وحجاج عبد العظيم.

إنا لله وإنا إليه راجعون .. خبر مفزع و حزين فقدنا اليوم المخرج و الصديق سامح عبد العزيز .. ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك و يرزقك الجنة و نعيمها .. بعتذر للأسرة الكريمة عن عدم حضور الجنازة لوجودي خارج مصر. pic.twitter.com/e2R6jjg6oL — Youssra (@Youssra) July 10, 2025

حقق نجاحاً لافتاً في أفلامه التالية التي اعتمدت بشكل كبير على تيمة الحارة الشعبية وأحلام المهمشين مثل “كباريه” و”الفرح” و”صرخة نملة” و”حلاوة روح” و”الليلة الكبيرة” و”سوق الجمعة” و”الدشاش”.

كما أخرج لعدد من نجوم الكوميديا أمثال هاني رمزي “أسد وأربع قطط” ومحمد سعد “تتح” ومحمد هنيدي “تيتة رهيبة” وياسمين عبد العزيز “أبو شنب”.

وفي الدراما التلفزيونية ترك بصمته عبر عدد من المسلسلات منها “الحارة” عام 2010 و”بين السرايات” عام 2015 و”رمضان كريم” عام 2017 و”حرب أهلية” عام 2021 و”شهادة معاملة أطفال”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

(رويترز)