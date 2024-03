صدمة في بريطانيا إثر إعلان إصابة الأميرة كيت بالسرطان- (صور وفيديو)

لندن: بعد أسابيع من الشائعات والتكهنات، تشهد المملكة المتحدة السبت حالة من الصدمة غداة الإعلان عن إصابة الأميرة كيت بالسرطان، وسط إشادات بشجاعة زوجة وريث العرش البريطاني التي تحظى بشعبية كبيرة.

وتجد العائلة الملكية البريطانية نفسها في موقف غير مسبوق، إذ يخوض اثنان من أبرز أفرادها، الملك والملكة المستقبلية، معركة ضد السرطان.

وتصدرت تصريحات أميرة ويلز السبت العناوين في الصحافة البريطانية التي تعشق كيت وغالباً ما تعتبرها فرداً نموذجياً في العائلة الملكية. وقد غطت كلمة “صدمة” مصحوبة بصورتها الصفحات الأولى في صحف عدة.

وكتبت صحيفة “ذي صن” في عنوانها العريض “كيت، أنتِ لست وحدك”، فيما اقتبست صحيفة “ذي تايمز” من الكلمات المتفائلة للأميرة معنونة “سوف أتجاوز ذلك”.

وأثارت الحالة الصحية لكيت والصمت الذي أحاط بفترة التعافي الطويلة بعد الجراحة التي أجريت لها في البطن في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، سيلاً من الشائعات، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتبت صحيفة “ذي تلغراف”، “يجب على المتصيدين عبر الإنترنت الذين يسعدون بمصائب الأميرة أن يخجلوا من أنفسهم”.

وقالت غوين، وهي امرأة بريطانية تشغل منصب نائب رئيس إحدى شركات نشر البرمجيات، لوكالة فرانس برس “أنا مصدومة”، مضيفة “كنا جميعاً نتساءل عما كان يحدث، ومن المحزن جداً أن نسمع أنّ السيناريو الأسوأ قد تحقق”.

وإثر إعلان النبأ مساء الجمعة، تدفقت رسائل الدعم للأميرة كيت.

وقال الملك تشارلز الثالث، البالغ 75 عاماً، والذي أُعلن عن إصابته بالسرطان مطلع شباط/ فبراير الماضي، إنه “فخور بشجاعة” كيت زوجة ابنه وليام في الإعلان عن مرضها.

وتمنى الأمير هاري- الأخ الأصغر لوليام- وزوجته ميغان، اللذان انفصلا عن العائلة الملكية ويعيشان في كاليفورنيا، في بيان، لكيت والأسرة “الصحة والشفاء”. وأضافا “نأمل أن يتمكنوا من التعافي في أجواء من الخصوصية والهدوء”.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر منصة إكس أنه “يصلّي” من أجل شفاء الأميرة كيت، فيما كتب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر المنصة عينها “قوتك وصمودك يلهماننا جميعا”.

Jill and I join millions around the world in praying for your full recovery, Princess Kate. https://t.co/jtLp8Uo23d

— President Biden (@POTUS) March 23, 2024