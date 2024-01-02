صدمة.. ما سر انسحاب غويري من معسكر الجزائر؟

لندن- “القدس العربي”:

فجّر تقرير صحافي، مفاجأة مدوية، بالكشف عما دار خلف الكواليس بين الناخب الوطني جمال بلماضي، ومحترف نادي ستاد رين الفرنسي أمين غويري، قبل أن يستيقظ الرأي العام وجمهور كرة القدم في الجزائر، على خبر انسحاب الشاب العشريني من معسكر محاربي الصحراء، وذلك كما جاء في بيان “الفاف”، لمعاناة اللاعب من إصابة قديمة.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد أعلن في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”، خروج غويري من معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، وذلك كما جاء نصا: “غادر المهاجم الدولي، أمين غويري معسكر المنتخب الوطني بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني، وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي حيث اتضح أنه يعاني من إصابة بعد خضوعه لكشوفات طبية، ومعاينة ملفه الطبي مع ناديه، وبهذا لن يتمكن من المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا”.

وبالتزامن مع تكتم “الفاف” على طبيعة إصابة غويري، نقلت منصة “Win Win” عن مصدر داخل اتحاد الكرة، أن هناك عدة أمور قد حدثت داخل معسكر محاربي الصحراء خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها ما وُصف بغضب أمين وعدم تقبله لبعض القرارات الفنية، مثل فكرة عدم الحصول على وعد أو ضمان من قبل المدرب، بحجز مكان أساسي في تشكيلة الخضر بالمونديال الأفريقي.

ووفقا لنفس المصدر، فقد تحدث أمين صراحة مع المدرب بخصوص فرصه في التواجد ضمن القالب الأساسي للمنتخب في كأس أفريقيا، بيد أنه في الأخير لم يحصل على الإجابة المباشرة التي كانت ينتظرها من وزير السعادة، ما تسبب بشكل أو بآخر في امتعاضه، وجعله لا يبالي بحضور المباراة الودية التي جمعت زملاء رامي بن سبعيني بالمنتخب الأولمبي الجزائري مساء الأحد بمركز تحضيرات المنتخبات بسيدي موسى.

وفي الختام، أشار إلى أن غويري، فضل البقاء في غرفته، على التواجد في ودية سيدي موسى، وربط ذلك بقرار المدرب بتواجده في المرتبة الثانية أو الثالثة في قائمة اختياراته المفضلة في مركز الجناح الأيسر المهاجم، وبعدها أخبر أخبر الطاقم الطبي بأنه يعاني من إصابة قديمة، ويشعر بأنه غير قادر على المشاركة في المباريات بشكل طبيعي، ومن الأفضل أن يُعفى من المشاركة في كأس أمم أفريقيا لكي يتجنب حدوث ما هو أسوأ، وهو الأمر الذي لم يعترض عليه بلماضي، لثقته الكبيرة في الأسماء المتاحة في مركزه مثل يوسف بلايلي ومحمد الأمين عمورة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري سيقص شريط مبارياته في الكان، بمواجهة منتخب أنغولا يوم 15 يناير/ كانون الثاني الحالي، ثم سيلتقي بمنتخب خيول بوركينا فاسو يوم 20 من نفس الشهر، وبعدها بثلاثة أيام سيختتم مبارياته في المجموعة الرابعة بديربي عربي خالص أمام منتخب موريتانيا.