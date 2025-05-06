“صدمة” .. ميرتس يخسر الجولة الأولى من تصويت برلمان ألمانيا لانتخابه مستشارا وحزب “البديل” يدعو لانتخابات مبكرة

برلين: عقب فشل زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس في الحصول على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى من انتخابه مستشارا لألمانيا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، دعا حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة للبوندستاغ.

وقالت زعيمة الحزب، أليس فايدل، للصحافيين في البرلمان في برلين اليوم الثلاثاء: “أفضل شيء بالنسبة لبلدنا هو اتخاذ إجراء جذري بشكل مباشر”.

وأضافت فايدل: “يجب على السيد ميرتس أن يستقيل فورا ويجب فتح الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في بلدنا”، مضيفة أن حزبها جاهز لتحمل مسؤولية تشكيل حكومة.

ووصفت فايدل إخفاق ميرتس في الجولة الأولى من التصويت بأنه كان منطقيا، واصفة ميرتس بأنه محتال انتخابي.

وقال الرئيس المشارك في الحزب تينو شروبالا إن هذا “يوم جيد لألمانيا”، مضيفا أنه مع فريدريش ميرتس لن يكون هناك تغيير سياسي ولن تكون هناك بداية جديدة، مشيرا إلى أنه سيكون من الجيد ألا يترشح ميرتس لجولة ثانية وثالثة من التصويت، مؤكدا أن حزب البديل من أجل ألمانيا مستعد لتحمل المسؤولية.

تحديث التحالف المسيحي والاشتراكيون يبحثون إمكانية إجراء جولة ثانية

ويبحث التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ما إذا كان من الممكن قانونا إجراء جولة ثانية من التصويت اليوم بعد فشل الجولة الأولى، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر في الكتل البرلمانية.

وأشارت المصادر إلى أنه بحسب التقييم الحالي لمكتب الرئيس الاتحادي وإدارة البوندستاغ ووزارة العدل، فإن هذا مسموح به دستوريا.

ويناقش التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب “اليسار” معا المسار اللاحق للعملية الانتخابية.

وبحسب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ينس شبان، فإن التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قررا بالفعل ترشيح ميرتس لجولة ثانية من التصويت. ومع ذلك، فإنه لا يزال من غير الواضح متى يمكن أن يحدث هذا.

ضربة قوية

ومثلت خسارة ميرتس ضربة قوية تعيد الفوضى مرة أخرى للحياة السياسية في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقاد ميرتس (69 عاما) كتلة المحافظين، والتي تضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إلى الصدارة في انتخابات فبراير شباط الماضي، ووقّع اتفاقا مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إلى يسار الوسط لتشكيل ائتلاف.

لكن ميرتس لم يحصل سوى على 310 أصوات في اقتراع سري في مجلس النواب (البوندستاغ)، من إجمالي 621 صوتا، أي أقل بستة أصوات من الأغلبية المطلوبة وهي 316 صوتا. وتمتلك الكتل البرلمانية المشكلة للائتلاف الحاكم المستقبلي (التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي) معا 328 مقعدا في البرلمان. ويعني هذا أن 18 نائبا على الأقل من أعضاء الائتلاف لم يدعموه.

ولا يشكل عدم حصول ميرتس على الدعم البرلماني من أول جولة انتكاسة كارثية، لكنه سابقة في ألمانيا ما بعد الحرب، ويمثل إحراجا لسياسي وعد بإنعاش النمو الاقتصادي في ظلّ اضطرابات عالمية.

ومن أسرع التداعيات للخسارة في التصويت أنها أثارت شكوكا حول زيارات كان ميرتس يعتزم القيام بها إلى فرنسا وبولندا غدا الأربعاء بصفته المستشار الجديد.

وقالت يوليا كلوكنر رئيسة البوندستاغ إن تسعة نواب امتنعوا عن التصويت بينما صوت 307 نواب بعدم تأييد ميرتس.

وفي حالة من الصدمة نهض ميرتس للتشاور مع زملائه. وكان مسؤولون في الحزب عبروا أمس الاثنين عن ثقتهم في حصوله على الأغلبية.

ورفعت كلوكنر الجلسة البرلمانية لتتمكن الأحزاب من اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية. ومن غير المرجح إجراء تصويت آخر اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من موقفه الانتقادي لزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس، أعرب حزب الخضر الألماني عن عدم سعادته بفشل ميرتس في الجولة الأولى.

وقالت زعيمة حزب الخضر، فرانتسيسكا برانتنر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “نريد حكومة قادرة على التصرف لصالح أوروبا وألمانيا”، مضيفة أن ميرتس وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل لم يتمكنا للأسف من تأمين الأغلبية في كتلتهما البرلمانية، وقالت: “عليهما الآن أن يثبتا أنهما قادران على القيام بذلك، ولكن أيضا لمدة أربع سنوات”.

وقال هولغر شميدينغ، كبير خبراء الاقتصاد في بنك بيرينبرغ في لندن “إنها إشارة سلبية كبيرة. لا يزال من المرجح انتخاب ميرتس، لكن ما حدث يُظهر أن الائتلاف غير موحد، مما قد يُضعف قدرة ميرتس على تنفيذ سياساته”.

وواصلت الأسهم الألمانية الانخفاض بعد أن كانت بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، وانخفضت عائدات السندات.

وأمام البرلمان الألماني الآن 14 يوما لانتخاب ميرتس أو مرشح آخر لمنصب المستشار بأغلبية مطلقة.

وقال ينس سوديكوم من معهد دوسلدورف لاقتصادات المنافسة “خسارة ميرتس الآن في الجولة الأولى من التصويت يرسل إشارة مدمرة للمجتمع والاقتصاد: الصفوف ليست موحدة”.

وتصدرت كتلة المحافظين بقيادة ميرتس في انتخابات فبراير/ شباط الماضي، ولكنها حصلت فقط على 28.5 بالمئة من الأصوات مما جعلها بحاجة إلى شريك واحد على الأقل لتشكيل ائتلاف.

ووقع المحافظون أمس الاثنين اتفاقا على تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي حصل على 16.4 بالمئة فقط من الأصوات، وتعهدوا بإصلاح الاقتصاد.

البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن بيسترون من حزب البديل من أجل ألمانيا

وعلى صعيد متصل صوتت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج لصالح رفع الحصانة عن السياسي بيتر بيسترون المنتمي لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف. ويمكن بذلك الآن أن يستمر التحقيق ضد النائب بتهمة غسيل الأموال والرشوة.

ويشتبه في تلقي بيسترون أموالا من شبكة “صوت أوروبا” الموالية لروسيا بهدف العمل لصالح روسيا في البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج).

إضافة إلى ذلك، يواجه بيسترون عدة اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي والاحتيال، وفقا لتقرير صادر عن لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي.

ونفى السياسي الألماني مرارا هذه الاتهامات، ووصف الإجراءات بأنها ذات دوافع سياسية.

ويشتبه في دفع شبكة “صوت أوروبا” أموالا لسياسيين أوروبيين ونشر دعاية مؤيدة لروسيا. وفي منتصف مايو/أيار الماضي منعت الشبكة من البث في الاتحاد الأوروبي.

(وكالات)