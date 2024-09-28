صدمة وحزن في بيروت بعد إعلان استشهاد نصرالله

بيروت: ما إن أعلن حزب الله استشهاد أمينه العام حسن نصرالله السبت، حتى ارتفعت صيحات التنديد في بعض أحياء بيروت حيث افترش نازحون فرّوا من الضاحية الجنوبية الساحات والأرصفة، وكانت صدمة وحزن وغضب.

في شارع الحمرا، سارعت نسوة الى شرفة مبنى وهن يصرخن “الله أكبر” وضربن على صدورهن، بينما كان أشخاص يحدّقون بعيون دامعة في هواتفهم دون حركة، غير مصدقين أن النبأ الذي وصلهم حقيقي.

بعيد إعلان إسرائيل رسميا أنها اغتالت زعيم حزب الله بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة، أكد الحزب في بيان “استشهاد سماحة السيد” الذي قاد حزبه “من نصر الى نصر”.

كصاعقة، حلّ الخبر على مناصري نصرالله الذين رفض بعضهم تصديق الخبر.

شوارع بيروت بعد الإعلان عن اغتيال نصرالله pic.twitter.com/gsumxrzf3R — Racha El Halabi – رشا الحلبي – Eylül Cesur (@Racha93halabi) September 28, 2024

لدى محازبيه ومناصريه، يتمتع نصرالله (64 عاما) بهالة غير قابلة للمسّ، منذ أن تولى الأمانة العامة لحزب الله عام 1992. ويُعد الرجل الأكثر نفوذا في لبنان.

ويناديه مناصروه بـ”السيّد” نسبة لنسبه المتحدّر من سلالة النبي محمد، أو “أبو هادي” نسبة لنجله الأكبر الذي استشهد عام 1997 خلال معارك مع القوات الإسرائيلية التي كانت تحتل جنوب لبنان.

في أنحاء عدة من بيروت لجأ إليها نازحون فرّوا من معقل الحزب في الضاحية على وقع الغارات الاسرائيلية الكثيفة، ساد الوجوم على الوجوه.

هكذا بدت الأجواء في #الضاحية_الجنوبية لبيروت، عقب إعلان حزب الله اغتيال أمينه العام #حسن_نصرالله اليوم. pic.twitter.com/EvcFVVLJJL — Megaphone (@megaphone_news) September 28, 2024

في بعض أزقة بيروت، تكرّر المشهد ذاته: وجوه متجهمة ودموع من جهة، وتوتر وغضب من جهة أخرى خصوصا في مراكز إيواء حيث تعرّض صحافيون لرشق بعبوات المياه من شبان غاضبين لدى محاولتهم استطلاع آراء النازحين.

ودفعت الغارات الإسرائيلية الكثيفة على الضاحية الجنوبية ليل الجمعة مئات العائلات إلى الفرار، ومنها من قضى ليلته في العراء على الطرق.

في وسط بيروت، كانت امراة تنتحب وتقول “السيد لا يموت، وعدنا أن نصلّي في القدس، لا يموت”.

في شوارع صيدا في جنوب لبنان، سارت مسيرة حمل المشاركون فيها صورا لحسن نصرالله وأعلاما لبنانية للتعبير عن الحزن على الأمين العام لحزب الله.

وقفة نظمها الحزب الديموقراطي الشعبي في ساحة النجمة في مدينة #صيدا استنكاراً لاغتيال أمين عام حزب الله السيد حسن #نصرالله والعدوان الإسرائيلي pic.twitter.com/RsbDHGSf06 — امال خليل (@AmalKhalil83) September 28, 2024

كذلك سارت مسيرات غضب وحداد في رام الله في الضفة الغربية المحتلة وفي بغداد.

مسيرة جابت شوارع رام الله تنديدًا باغتيال الأمين العام لحزب الله “حسن نصر الله”. pic.twitter.com/g5ytOBUlL4 — شجاعية (@shejae3a) September 28, 2024

وأعلن لبنان الحداد لمدة ثلاثة ايام على نصرالله.

(وكالات)