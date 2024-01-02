صراخ وعويل جنود إسرائيليين بعد أن حاصرهم عناصر المقاومة الفلسطينية في غزة- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

نشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطعا مرئيا يظهر صراخ جنود الاحتلال في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، فضلا عن جرحى على الأرض، خلال اشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

وقالت الهيئة إن 16 جنديا إسرائيليا حوصروا داخل منزل في بيت حانون، وتعرضوا لإطلاق نار كثيف، أدى لإصابة عدد منهم. ويسمع أحدهم يقول: “أنا على حافة الموت” بعد إصابته بجروح خطيرة، فيما يقول جندي آخر إنه “لا يشعر بيده” جراء إصابتها بالرصاص.