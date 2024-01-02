سياسة | عربي | فلسطين

صراخ وعويل جنود إسرائيليين بعد أن حاصرهم عناصر المقاومة الفلسطينية في غزة- (شاهد)

2 - يناير - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

نشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطعا مرئيا يظهر صراخ جنود الاحتلال في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، فضلا عن جرحى على الأرض، خلال اشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

وقالت الهيئة إن 16 جنديا إسرائيليا حوصروا داخل منزل في بيت حانون، وتعرضوا لإطلاق نار كثيف، أدى لإصابة عدد منهم. ويسمع أحدهم يقول: “أنا على حافة الموت” بعد إصابته بجروح خطيرة، فيما يقول جندي آخر إنه “لا يشعر بيده” جراء إصابتها بالرصاص.

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    يناير 2, 2024 الساعة 4:29 م

    كنت أظن بأن سبب هزيمة الدول العربية هو بمساعدات الأمريكان ,
    لكني أقول الآن بأن السبب الحقيقي هو بخيانات طغاة العرب !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  2. يقول SALADIN:
    يناير 2, 2024 الساعة 6:23 م

    هههههه هذه خنخنة و قبّاع و نخير وليست صراخ و عويل….جئتم الى ارض الشهداء الطاهرة …اذن فلتدفعوا الثمن..

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  3. يقول ملاحظ:
    يناير 2, 2024 الساعة 6:34 م

    الغرب و على راسهم امريكا منحوا الصهاينة كل العتاد و الاسلحة .و لم يستطعوا ان يمنحوها الرجولة و الشجاعة…

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  4. يقول محي الدين احمد علي رزق:
    يناير 3, 2024 الساعة 7:22 ص

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراخ وعويل جنود إسرائيليين بعد أن حاصرهم عناصر المقاومة الفلسطينية في غزة. تحياتي وحبي وتقديري واحترامي لرجال المقاومة الفلسطينية جعلتموهم يصرخون ويطلبون النجدة من النت ياهو وأنتم تطلبون العون والنصر من الله وبعون الله هزمتم من قالوا عنهم انهم قوة لا تقهر ولم تهزموا إسرائيل فقط بل هزمتم من يمدوهم ب السلاح والمال والعتاد والتأييد المطلق من أمريكا والغرب ولم ينفعهم ب شيء ونقرأ قوله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} (التوبة:41) النصر لكم ولو كره المشركون. وشكرا

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