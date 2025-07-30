صرخات الطحين…أجساد نحيلة تصيح في وجه المجاعة والصمت

غزة- «القدس العربي»: في مشهد يختصر الحكاية كلها، يتزاحم عشرات النساء والأطفال في مواصي خان يونس أمام تكية خيرية بدائية، يرفعون أواني فارغة وأعينهم معلقة على البخار المتصاعد من قدرٍ يغلي بالحساء، كأنه القدر الأخير في هذه البلاد الجائعة.

أطفال بأجساد تكاد لا تُرى، ونساء بعيون مجروحة من الذل، يصطفّون في صفوف طويلة، لا تنكسر إلا بصراخ طفل أو انهيار أم، من كثرة الصراخ. الطابور ليس لشراء سلعة فاخرة، ولا لنيل فرصة عمل، بل للحصول على صحن عدس، قد لا يكفي طفلًا واحدًا، لكنه يُقسم على العائلة كلها.

صيحات الجوع

طفلة صغيرة، لا يتجاوز عمرها الست سنوات، تدعى «ميساء» تمد يدها الصغيرة بإناء من الألومنيوم، عفا عليه الزمن، وتناشد الطباخ باكية: «عم.. يا عم». عيناها الكبيرتان تشعان رجاءً، وصوتها المرتجف يبعث في الروح قشعريرة من الخجل الإنساني.

خلف ميساء، تقف سيدة تُدعى «أم حنين»، تحمل صحنا معدنيًا وتبكي بحرقة: «من أجل الله.. تأخذ صحني.. أريد أن أرجع لأولادي بالطعام.. جوعانين».

الجموع تتراكم، وتكبر معها ملامح الانكسار. صبية في العاشرة تسند أخاها الأصغر على كتفها، بينما تمسك بيدها طبقًا فارغًا الأخرى وبطنها الذي يصدر صوتًا لا يُسمع، لكنه يهز ضمير كل من له قلب. «أريد فقط لقمة واحدة» قالتها دون أن تنطقها، يكفي أن تنظر في وجهها لتسمعها تصرخ دون صوت.

عجز المتطوعين في التكية لا يقل قسوة عن جوع المنتظرين. إناء الحساء الذي يغرفون منه لا يكفي سوى لعشرات، بينما المئات ينتظرون. كل مغرفة تُصب في صحن، تُحدث موجة من التوتر والصياح بين الواقفين. بعض الأمهات يحاولن التقدم، يرفعن صوتهن: «أطفالي لم يأكلوا منذ يومين»، بينما يُضطر المتطوعون للاعتذار والقول: «انتهى الطعام».

هنا تبدأ موجة البكاء الجماعي. نساء ينحنين على الأرض من شدة الذل، وأطفال يتبادلون النظرات التي لا تشبه أعمارهم.

هذا المشهد ليس مسرحيًا ولا من رواية خيالية، بل هو يومٌ عادي في غزة التي يُحاصرها الاحتلال منذ 660 يومًا، ويغلق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية. في هذا المكان، لا يعلو صوت على صوت الجوع، ولا تفوح رائحة إلا من مرق البصل.

الموت الجائع

تجاوزت غزة عتبة المجاعة إلى مرحلة «الموت الجائع»، حيث لم تعد الحاجة لطعام كافية، بل باتت مسألة الحياة أو الموت. كل يوم يتصاعد فيه دخان التكايا، يتبعه دخان آخر أكثر قسوة، هو دخان الغضب والقهر.

القطاع المحاصر لم يعد يتحمل مزيدًا من الترويج أن المساعدات تصل، أو أن الأزمة «تحت السيطرة». الأطفال الذين يتساقطون من الإعياء في الشوارع، والنساء اللاتي يُغمى عليهن من التعب، والآباء الذين يخرجون في مهمات خطرة للحصول على كيس طحين، هم وحدهم الرواية الحقيقية.

أمام هذا الواقع، تنهار كل محاولات التجميل الإعلامي. المطابخ الاجتماعية التي كانت ملاذًا في الأزمات الكبرى، باتت الآن عبئًا على نفسها. إمكاناتها شحيحة، والإمدادات التي تصلها تكاد لا تُذكر. كثير من التكايا أغلقت أبوابها، أو قلّصت وجباتها إلى أقل حد. والنتيجة أن الطوابير تطول، والوجبات تقل، والجوع يكبر.

لا يقتصر الأمر على انعدام الطعام، بل يتعداه إلى فقدان الأمل. العائلات لم تعد تنتظر المساعدات بثقة، بل بخوف ويأس. الأطفال لم يعودوا يفرحون عندما يسمعون بقدوم شاحنة مساعدات، بل يتساءلون: كم عددها؟ هل سنموت ونحن نتزاحم أمامها؟

تجويع غزة لم يعد مسألة حرب، بل سياسة مُمنهجة. الاحتلال الذي يمنع دخول المواد الغذائية، ويستهدف مراكز التوزيع، ويراقب حركة الشاحنات، يفرض وقائع على الأرض، أشد قسوة من أي حصار تاريخي. الجوع في غزة ليس نتيجة كارثة طبيعية، بل عقوبة جماعية تُنفّذ بالصمت والتواطؤ.

بدنا طحين

الطفل طلعت زين الدين، البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، أصبح وجهًا مألوفًا أمام إحدى التكيات في مواصي خان يونس. كل صباح، يقف هناك لساعات طويلة، يحمل إناءً بلا غطاء، وينتظر بصبر لا يشبه صغره. طلعت لا يبحث عن اللحم أو الأرز، بل عن أي شيء يملأ بطنه وبطون إخوته.

يقول بصوت متعب يشبه صوت رجل خمسيني لـ«القدس العربي»: «وقفت في طابور التكية 4 ساعات من أجل الحصول على صحن طعام لإخوتي الصغار، لكنني لم أحصل سوى على بعض حساء البصل».

ثم يضيف بحرقة: «هذا الطعام سينفخ بطونهم ويصيبهم بالإعياء لا أكثر. نناشد العالم: بدنا طحين، من أجل الله. إخوتي يشعرون بالهزال، ولا يقدرون على الوقوف، سيموتون من قلة الأكل، ليس هناك شيء يأكلوه، صحن البصل القليل هذا لن يزيدهم إلا جوعًا».

طلعت، بوجهه النحيل، وعيونه الغائرة، أصبح رمزًا لجيل كامل يحلم بالطحين لا بالدراسة، ويهتف للغذاء لا للعب. لم يعد يحلم بحقيبة مدرسية جديدة، بل بكيلو من الطحين تكفي لصنع خمسة أرغفة. قصته تفضح أكثر من واقع، وتختزل آلاف القصص الأخرى. آلاف الأطفال في غزة، باتوا طلعت، يرددون نفس الجملة: «بدنا طحين».

تظاهرة أوان

في مخيم الأرض الطيبة في خان يونس، حيث البؤس يتمدد كالماء على الإسفلت، خرج عشرات الأطفال في تظاهرة وجعها أكثر صخبًا من هتافها. كانوا بين السابعة والثالثة عشرة من أعمارهم، وبدلًا من الشعارات، رفعوا أوانيهم الفارغة، وبدلًا من اللافتات، لوّحوا ببطونهم الخاوية، وبدلًا من الهتاف، صرخوا بدموعهم.

صرخوا جميعًا: «يا عالم دخلوا لنا طحين. مش لا قيين الأكل». وكرّروا الهتاف مرارًا حتى اختنق صوتهم.

الطفل «آدم الشيخ علي»، ابن العشر سنوات، بملامح الهزال التي غطت وجهه، وبملابس بالية ابتلعتها نحافته، تقدّم الصفوف. وقال لـ»القدس العربي»: «الاحتلال يقتلنا بالبطيء، أغلق المعابر، والعالم يتفرج علينا. كل دول العالم هذه لا تستطيع إدخال الطحين الكافي لنا؟»!.

كانت التظاهرة عفوية، لكنها منظمة بوجع الغريزة. لم يحتج الأطفال إلى من يحثهم، فقد فعل الجوع كل شيء. وفي عيونهم كانت الرسائل أكثر وضوحًا من أي بيان سياسي. في تلك اللحظة، لم يكونوا أطفالًا فقط، بل شهودًا على عصر يتفرج فيه كبار العالم على موت الأطفال جوعًا.

خبز مستحيل

على كتفه كيس طحين، وفي عينيه دمعة منتصرة، يسير رياض شحادة، 46 عامًا، من خان يونس، كمن نجا من معركة دامية. يقول لـ»القدس العربي»: «أكثر من شهر لم يكن عندنا خبزة نطعمها لأولادنا». يشرح رياض كيف اقترب من الموت لمسافة مئة متر، فقط من أجل كيس طحين: «اقتربنا جدًا من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، لكنني فضلت المغامرة من أجل أطفالي. كان الأمر يستحق الموت».

ويضيف: «ابني يبكي يوميًا يريد خبزًا، وأنا لم أقدر على شرائه له. التكايا بعضها أغلق، والبعض الآخر بالكاد يشتغل. كدت أجنّ من العجز».

كيس الطحين الذي حصل عليه، هو الإنجاز الأكبر في حياة رجل لم يعد يقيس الأمور بالسنين، بل بالأيام التي تمتلئ فيها بطون أطفاله. يردف بصوت متهدج: «كل شيء يمكن احتماله، إلا أن ترى أطفالك ينهارون من الجوع».

وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد 1060 فلسطينيًا، وأصيب 7207 آخرون، منذ 27 أيار / مايو 2025، جراء قصف مراكز توزيع المساعدات من قبل الاحتلال. تلك المراكز التي كان من المفترض أن تكون ملاذًا آمنًا، أصبحت ميادين قتل.

وفي تصريح لـ«القدس العربي»، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة: «شهداء غزة ليسوا أرقامًا تُعدّ في نشرات الأخبار، بل أرواح حقيقية فقدناها بسبب الجوع والقصف». وأوضح أن غزة تُباد مرتين: مرة بالصواريخ، ومرة بالجوع».

وانتقد صمت العالم أمام مشاهد الجوع القاتل في غزة قائلًا: «لم نعد ننتظر إدانات شكلية. نريد من العالم أن يتحرك لإدخال الطعام، لإنقاذ الأطفال من الجوع، ومنع استمرار هذه الجريمة».

وأضاف: «إغلاق المعابر يومًا هو جريمة إنسانية مكتملة الأركان، ومنع إدخال حليب الأطفال جريمة أخرى في حق الأجيال القادمة».

وختم تصريحه بنداء للعالم: «افتحوا المعابر فورًا، واسمحوا بدخول الطحين والدواء. غزة لا تحتاج كلمات، بل فعلًا حقيقيًا يُنقذ ما تبقى».