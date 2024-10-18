صرخات نساء فلسطين تتعالى أمام البيت الأبيض والخارجية الأمريكية

واشنطن: في مظاهرة نقلت أصواتهن، تعالت صرخات النساء الفلسطينيات عبر مكبرات صوت أمام البيت الأبيض ومقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، احتجاجا على المأساة التي يتعرضن لها على يد إسرائيل بقطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في المظاهرة التي خرجت تحت عنوان “أسطورة النسوية الغربية” ونظمها نشطاء داعمون لفلسطين الخميس، للمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.



ورفع المتظاهرات لافتات تدين استهداف إسرائيل للنساء والأطفال في قطاع غزة، كما قدمن عروضا تحت مسمى “مسرح الشارع السياسي”.

وارتدت الناشطات الأكفان وقمن بتشغيل تسجيلات صوتية عبر مكبرات صوت، ترمز إلى صرخات النساء والأطفال الفلسطينيين.

(الأناضول)