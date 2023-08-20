صرف المنحة القطرية النقدية للأسر المتعففة في غزة

الدوحة- “القدس العربي”: أعلنت السلطات القطرية مباشرتها عملية صرف المنحة النقدية المخصصة للأسر المتعففة في غزة، وتسلميها لجميع المحتاجين.

وجاء التأكيد على لسان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني.

وأوضح المسؤول القطري، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، تشرع في عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءاً من الاثنين الجاري.

وكشف السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

100 ألف أسرة متعففة في غزة تستفيد من منحة قطرية دعماً للقطاع المحاصر

وبين رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وشرعت قطر أواخر عام 2018 بتقديم منحة مالية قدرت بـ30 مليون دولار، وتصرف منها عشرة ملايين دولار لنحو 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل أسرة، وعشرة ملايين دولار لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء عبر منظمات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساهمات مالية تتعلق برواتب موظفي غزة وعدد من المشاريع الأخرى.

وبعد عملية تأخير محدودة ارتبطت بإجراءات فنية، شرعت دولة قطر، من خلال اللجنة الخاصة بإعمار غزة، بعملية توزيع المساعدات الشهرية على 100 ألف أسرة فقيرة من القطاع المحاصر، وفق آلية الصرف المتبعة.

والمعروف أن دولة قطر تصرف منحة إنسانية شهرية، دعما للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، التي تعاني من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي.

وتهدف دولة قطر من وراء هذه المساعدات التي توزع على عشرات آلاف الأسر بشكل شهري، ومنذ أربعة سنوات، إلى تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها سكان غزة المحاصرون.

وكانت قطر أعلنت عن التبرع بمبلغ مالي كبير قدره 500 مليون دولار، لصالح إعمار قطاع غزة، بعد الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل في مايو من العام الماضي، وقامت سابقا بتمويل إقامة مشاريع بنى تحتية كبرى في القطاع، منها شارع صلاح الدين الرئيس، وكذلك قامت ببناء مدينة سكنية ومشفى متخصص.

وتأتي هذه المساعدات المالية التي تقدم إلى سكان غزة، في إطار الجهود الرامية للمساعدة في تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة للسكان الذين يخضعون لحصار إسرائيلي محكم منذ 16 عاما، حيث أدت ظروف الحصار إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير جدا.