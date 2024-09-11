صعوبات في انتشال جثامين وأشلاء الشهداء في غزة

غزة – «القدس العربي»: يواجه السكان والمسعفون وضباط الدفاع المدني في غزة، صعوبات في انتشال جثث الشهداء وإنقاذ الجرحى سواء تحت الأنقاض أو على الطرقات، أو تحت الرمال، خاصة في المناطق التي تقول إسرائيل عنها “آمنة” كمنطقة المواصي، ومناطق أخرى يُعتقد أن الاحتلال انسحب منها، في ظل ضعف الإمكانات المتوافرة لدى طواقم الإنقاذ، ووسط القصف المتواصل منذ نحو 11 شهراً، والذي يستهدف منازل المواطنين وتجمعات النازحين في الشوارع.

وأمس الأربعاء، قصفت المقاتلات الحربية للاحتلال منزلًا مأهولاً بالنازحين، في حي قيزان النجار، جنوب مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد طفل، و4 مواطنين فلسطينيين وإصابة نحو 20 شخصًا آخرين، فيما بقي نحو 5 شهداء تحت الأنقاض، عجزت طواقم الدفاع المدني عن انتشال جثثهم.

وقال ناصر النجار، من سكان المنطقة وأحد أقرباء الشهداء، إن “طائرات الغدر الإسرائيلية استهدفت منزل عائلة ابن عمي النجار المكون من 3 طوابق، دون سابق إنذار، ومحته تمامًا عن الوجود”. وأشار لـ “القدس العربي” إلى أن البيت كان يؤوي العديد من النازحين، بالإضافة إلى أصحابه، وجميعهم من المدنيين الذين لا يمتون للمقاومة بأي صلة، لجأوا إليه، كي يقيهم حر الصيف، هرباً من الخيام غير الآمنة والمكدسة بالنازحين على شاطئ بحر غزة.

وبيّن المواطن الأربعيني أن المنزل المستهدف سبق وتعرض للقصف، خلال اجتياحات سابقة من قبل جيش الاحتلال لمنطقة قيزان النجار، ولكن صواريخ الاحتلال أصرت في تلك المرة على أن تزيده تدميراً، وتمحو أفراد عائلة النجار من السجل المدني.

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني نجحت في ظل إمكانياتها المتواضعة والبسيطة في انتشال 4 شهداء وعشرات المصابين، فيما تبقى عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض “لا ندري هل هم ماتوا أم ما زالوا أحياء”.

وفي يوم 18 أغسطس/ آب، كشفت هيئة الدفاع المدني في غزة، في بيان إعلامي، عن 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض منذ بدء حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوضح الدفاع المدني أنهم رصدوا تبخر جثامين 1760 شهيداً بفعل استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليا تعمل على إذابة الجلود والعظم واللحم، مناشداً “المؤسسات الأممية والدولية التدخل لتوفير احتياجاتنا من الوقود والمعدات وقطع الغيار”.

لا أصوات

ورجح عزالدين العمري، العامل في الدفاع المدني في خان يونس، أن يكون الأشخاص الموجودون تحت الأنقاض وعددهم 4، وفقاً لأهالي المنطقة، قد لقوا مصرعهم، كونهم لا يسمعون أي أصوات من تحت الركام.

وأشار لـ “القدس العربي” إلى أن “فرق الإنقاذ قد لا تستطيع الوصول إلى جثث هؤلاء الشهداء، حتى بمساعدة الأهالي الذين يحفرون بأيديهم، في ظل ضعف الإمكانيات المتوافرة لديها”.

وأكد عامل الدفاع المدني إلى أن المعدات الثقيلة اللازمة للحفر مثل لوادر التكسير والجرافات توقفت تماماً عن العمل، بسبب نقص الوقود وأدوات الصيانة، وسط إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإغاثية والبضائع إلى قطاع غزة.

وأوضح أنهم يحفرون باستخدام معدات خفيفة مثل الكوريك والفأس والمطرقة، بالإضافة إلى عدد قليل من المعدات الآلية مثل المنشار الكهربائي وهيلتي التكسير.

ولا تقتصر مصاعب انتشال الشهداء والجرحى على المنازل المقصوفة فحسب، بل تمتد إلى تجمعات النازحين، الذين يتم استهدافهم في أماكن خيامهم ليلاً كما حدث أمس الأول، حيث مسح الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة 40 خيمة ليلا واختلطت أشلاء النازحين بالرمال في مواصي خان يونس.

وأشار شكري الشاعر، من رفح أيضاً، إلى أن أولاده الثلاثة استُشهدوا رفقة أخيه وابنه، واثنين من أبناء عمومته، في مجزرة المواصي، حيث عثر على جثثهم مقطعة في الرمال والبعض منها فوق خيام النازحين.

وأضاف لـ “القدس العربي”: “قبل اسبوع من المجزرة ذهب ثلاثة من أبنائي للإتيان بجثمان ابن عمهم الشهيد الذي استهدفته قناصة الاحتلال عند مفترق بدر، وهم في الطريق العودة قصفته الطائرة، وحولت أجسادهم أشلاء متناثرة، ووضعوا كاللحم في كيس واحد، الله يرحمهم كانوا يعتقدون أن المنطقة آمنة”.

خدعة الاحتلال

وأكد المواطن وائل القرا من بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس لـ “القدس العربي” أن الاحتلال يتعمد في استهداف المدنيين ممارسة الخديعة بحقهم”. وقال الخمسيني الذي فقد أخاه وأسرته المكونة من ثمانية أفراد في قصف إسرائيلي أمس: “كم من منطقة قال إنه سحب قواته البرية منها بينما يستهدف أي شيء يتحرك فيها بواسطة الطائرات والقناصة؟!”.

وتابع : “هذا احتلال لا يرحم شجرًا أو حجرًا أو بشرًا أو أي أحد. يقصف المواطنين والمنازل عشوائيًا من خلال الأحزمة النارية”.

وأوضح أنه واثنين من إخوته فقدوا 3 عمارات سكنية خلال حرب السابع من أكتوبر، إثر القصف العشوائي من قبل المقاتلات الحربية لجيش الاحتلال وما زالت أعداد كبيرة من الشهداء تحت أنقاض المنازل.

وبين أن “الاحتلال قصف عمارة سكنية لي من 4 طوابق، و8 شقق، راحت بعفشها وجميع محتوياتها، لم نأخذ منها شيئًا، كما قصف عمارة لأخي من ثلاثة طوابق و6 شقق، وعمارة لشقيقي الثاني، من ثلاثة أدوار أيضًا، حولوا كل هذه البنايات إلى رمل، كومة واحدة. قلنا: يعوضنا الله”.

يد ابن عمي

وحتى في الشوارع يقف الاحتلال حجر عثرة في انتشال الشهداء، بعد أن استهدفهم أثناء عودتهم لتفقد منازلهم أو جلب بعض الأغراض المعيشية من مناطق نزوحهم السابقة، إذ يطلق جيش الاحتلال النيران كل من يحاول الوصول إلى الضحايا سواء من الطواقم الطبية أو المواطنين.

قال معتز فوجو، النازح من رفح، إن طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر أطلقت، أمس، النيران باتجاه سيارة إسعاف حاولت انتشال شهداء وجرحى تعرضوا للقصف عند مفترق بدر غربي مدينة رفح، ما أدى إلى فرارها من موقع.

وأشار خلال حديثه لـ “القدس العربي” إلى أن المصابين تُركوا ينازعون الموت على الطريق، فيما لم يتم تكريم الشهداء بدفنهم.

وأوضح المواطن الثلاثيني، من سكان مخيم تل السلطان: “لقد كنت في رحلة العودة إلى خيمتي التي تبعد 300 متر عن مجزرة مواصي خان يونس أمس الأول، بعد أن تفقدت منزلي في المنطقة، التي قيل إنها أصبحت هادئة بعد انسحاب جيش الاحتلال منها، مثلي مثل نازحين كُثر، يأتون إلى منازلهم المدمرة أو أماكن نزوحهم السابقة، من أجل تفقدها أو جلب بعض الأغراض في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية في الخيام”.

وروى ما حدث مع عائلة ابن عمومته: “لقد شاهدت الحادث، وشعرت بالرعب الشديد، ولا أعلم بالضبط كم عدد الضحايا، ولا أدري شيئًا عن مصيرهم بعد الاستهداف، لأنني غادرت المنطقة متخفياً مسرعاً، عدت مرة أخرى أمس، وعثرت تحت الرمال وبين الحفر على يد ابن عمي، وقدم ابنه الصغير، وإصبعين”.