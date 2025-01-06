صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 3 أشهر بفضل البرد وقوة الطلب

لندن – رويترز: سجلت أسعار النفط أمس الإثنين أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، إذ حفز الطقس البارد عمليات الشراء في حين تلقت المزيد من الدعم من توقعات تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية والروسية.

وبحلول الساعة 1133 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 22 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 76.73 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) 23 سنتا أو 0.3 في المئة أيضاً إلى 74.19 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول.

وحقق النفط مكاسب في الجلسات الخمس السابقة، مدعوماً بآمال زيادة الطلب مع برودة الطقس في نصف الكرة الشمالي والمزيد من التحفيز المالي في الصين لإنعاش اقتصادها المتعثر.

وقال بيارن شيلدروب، المحلل في «إس.إي.بي»، إن خام برنت تلقى دعماً من الطقس البارد أكثر من المعتاد في شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وزيادة هوامش أرباح التكرير. ويترقب المستثمرون أيضاً بيانات اقتصادية للحصول على المزيد من الأدلة حول استهلاك الطاقة وتوقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يصدر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غداً الأربعاء، كما سيصدر تقرير الوظائف لشهر ديسمبر/كانون الأول يوم الجمعة.

ورفعت شركة «أرامكو» السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، أمس أسعار الخام لشهر فبراير/شباط للمشترين في آسيا وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. وعادة ما يشير رفع هذه الأسعار إلى توقعات أقوى للطلب.

وعلى صعيد الإمدادات، من المحتمل تشديد العقوبات الغربية على شحنات النفط الإيرانية والروسية.

وقال مصدران مُطَّلِعان أمس الأول إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وستستهدف عائداتها النفطية باتخاذ إجراءات ضد الناقلات التي تحمل الخام الروسي.

ويتوقع بنك «ولدمان ساكس» انخفاض إنتاج وصادرات إيران من النفط بحلول الربع الثاني نتيجة للتغيرات السياسية المتوقعة وكذلك توقع فرض إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عقوبات أكثر صرامة.

وقال إن إنتاج الدولة العضو في منظمة «أوبك» قد ينخفض بمقدار 300 ألف برميل يومياً إلى 3.25 مليون برميل يومياً بحلول الربع الثاني.