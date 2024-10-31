صعود أسعار النفط بفضل ارتفاع الطلب على الوقود في أمريكا واحتمال تأجيل «أوبك+» زيادة الإنتاج

لندن – رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس واحداً في المئة بعد صعودها أمس الاول بفضل زيادة أكبر من المتوقع للطلب على الوقود في الولايات المتحدة وتقارير تفيد بأن تحالف «أوبك+» قد يرجئ زيادة مقررة لمستويات الإنتاج.

وتنتظر الأسواق نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمعة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني واحتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 75 سنتاً، أي واحداً في المئة، إلى 73.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1320 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الامريكي (غرب تكساس الوسيط) 91 سنتاً، أي 1.3 في المئة، إلى 69.52 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين القياسيين بأكثر من اثنين في المئة أمس الأول.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى أدنى مستوى في عامين، كما شهدت مخزونات الخام انخفاضاً مفاجئاً وسط تراجع الواردات.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في «فوجيتومي سيكيورتيز» اليابانية للأوراق المالية «الانخفاض المفاجئ في مخزونات البنزين قدم فرصة شراء في وقت بدا فيه الطلب أقوى من التوقعات».

وتلقت الأسعار دفعة إضافية بسبب تأجيل محتمل من تحالف «أوبك+» لزيادة مستويات إنتاج النفط المقررة في ديسمبر كانون الأول لمدة شهر أو أكثر بسبب مخاوف حيال ضعف الطلب على النفط وزيادة العرض.

وقالت رويترز إن القرار قد يصدر الأسبوع المقبل. ومن المقرر يجتمع التحالف في الأول من ديسمبر/كانون الأول لتحديد خطواته التالية.

وتوسعت أنشطة التصنيع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى منذ ستة أشهر مما يشير إلى أن إجراءات التحفيز بدأت تؤتي ثمارها.

وتراجعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من ستة في المئة يوم الاثنين مع تراجع مخاطر تورط إيران مباشرة في صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط فيما يسعى مفاوضون في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع الأولية في «ساكسو بنك»، إنه مع تراجع مخاوف اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، تتجه أنظار السوق من جديد نحو توقعات بتدهور توازنات النفط العالمية في 2025 حين يتوقع أن يفوق العرض الطلب.