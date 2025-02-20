صعود أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الروسية

■ نيويورك – رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف من تعطل إمدادات من روسيا، في حين تنتظر السوق أي مؤشرات واضحة بشأن محادثات السلام في أوكرانيا، لكن تقريراً أظهر زيادة في مخزونات الخام الأمريكية حد من المكاسب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 83 سنتاً بما يعادل 1.09 في المئة إلى 76.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 1634 بتوقيت غرينتش. وصعد خام القياس الامريكي (غرب تكساس الوسيط) 75 سنتاً أو 1.04 في المئة إلى 73 دولارا. وعقدت روسيا والولايات المتحدة أول اجتماع لهما منذ بداية حرب أوكرانيا بهدف استعادة العلاقات وتمهيد السبل لإنهاء الصراع. غير أن الاضطرابات على صعيد الإمدادات أبقت على أسعار النفط مرتفعة.

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو إن روسيا هاجمت البُنية التحتية للغاز في أوكرانيا وألحقت أضرارا بمنشآت إنتاج الغاز خلال الليل.

وقالت روسيا إن تدفقات النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين، وهو طريق رئيسي لصادرات الخام من قازاخستان، انخفضت بما 30 و40 في المئة بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي بعد هجوم أوكراني بطائرة مُسيَّرة على محطة ضخ.

وقال محللون لدى بنك «آي.إن.جي» في مذكرة إن استئناف تدفقات النفط المحتمل من إقليم كُردستان العراق تعوض المخاطر على جانب العرض.

وقال وزير الطاقة التركي لرويترز إن تركيا، التي لديها ميناء جيهان الذي يُحمَّل منه النفط العراقي من إقليم كردستان، لم تتلق تأكيداً بعد من العراق بشأن الاستئناف حتى ظهر الخميس.

وقال محللو «آي.إن.جي» إن استئناف تدفقات النفط العراقي سيضيف 300 ألف برميل يومياً إلى السوق.

من ناحية أخرى، نقلت مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 3.34 مليون برميل الأسبوع الماضي.