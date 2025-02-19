صعود أسعار النفط مع قلق المستثمرين من تعطل الإمدادات الأمريكية والروسية

■ لندن – رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء بدعم من مخاوف من تعطل إمدادات النفط في الولايات المتحدة وروسيا وفي وقت تنتظر فيه الأسواق وضوحا بشأن العقوبات، إذ تحاول واشنطن التوسط في اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو 0.8 % إلى 76.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 1339 بتوقيت جرينتش، وفي مساره لتحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس آذار 75 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 72.60 دولار للبرميل، بارتفاع 2.6 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة بعد عدم وجود تسوية يوم الاثنين بسبب عطلة يوم الرؤساء.

وينتهي عقد مارس آذار اليوم الخميس، وارتفع عقد أبريل نيسان الأكثر تداولا 70 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 72.53 دولار.

وقال ألدو شبانيار خبير السلع الأولية لدى بي.إن.بي باريبا «تحاول السوق اتخاذ قرارها بشأن ثلاثة محركات صعودية، وهي روسيا وإيران وأوبك. ويحاول الناس معرفة تأثير العقوبات المعلنة والفعلية».

وأضاف شبانيار أن هناك تساؤلات أيضا حول ما إذا كان ممكنا رفع العقوبات المفروضة على روسيا تدريجيا بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في الرياض، لكن ربما يكون ذلك من السابق لأوانه.

وفي الوقت نفسه تتقلص الإمدادات بفعل الهجمات بطائرات مسيرة على البنية التحتية للنفط في روسيا.

وقالت روسيا إن تدفقات النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين، وهو طريق رئيسي لصادرات النفط الخام من قازاخستان، هوت 30 إلى 40 بالمئة أمس الثلاثاء بعد هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على محطة ضخ.

وتفيد حسابات رويترز بأن خفضا 30 بالمئة يعادل خسارة 380 ألف برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق.

وفي الوقت نفسه، هدد الطقس البارد إمدادات النفط الأمريكية، إذ قدرت هيئة خط أنابيب نورث داكوتا أن الإنتاج في ثالث أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة سينخفض ??بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميا بسبب البرد.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي «يبدو أن المستوى النفسي المهم البالغ 70 دولارا قد صمد، وذلك بمساعدة من الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على محطة ضخ النفط الروسية والمخاوف من أن يحد الطقس البارد في الولايات المتحدة من الإمدادات».

وأضاف «فضلا عن ذلك، هناك بعض التكهنات بأن أوبك+ قد تقرر إرجاء زيادة الإمدادات المزمعة في أبريل»، في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

ويتوقع شبانيار من بي.إن.بي أن تمدد أوبك+ تخفيضات الإنتاج.

لكن محللين في بنك جولدمان ساكس ذكروا أن اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا سواء كان مرجحا أم لا، فإن تخفيف العقوبات المرتبط به عن روسيا من غير المرجح أن يؤدي إلى زيادة تدفقات النفط الروسي بشكل كبير.

وأضافوا «نعتقد أن إنتاج روسيا من النفط الخام مقيد بهدف إنتاج أوبك+ الخاص بها والبالغ تسعة ملايين برميل يوميا، لا بالعقوبات الحالية التي تؤثر على الوجهة وليس على حجم صادرات النفط».

وقال مسؤولون أمس إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستشرعان أيضا في مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ومن الممكن أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى انخفاض أسعار النفط، إذ سيتقلص خطر انقطاع الإمدادات بسبب الصراع.

لكن ترامب قال أمس إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات «في نطاق 25 بالمئة» وأخرى مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية. ومن شأن هذه الرسوم أن ترفع أسعار المنتجات الاستهلاكية، وتضعف الاقتصاد، وتقلص بالتالي الطلب على الوقود، مما يضغط على أسعار النفط.