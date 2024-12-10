صعود الأسهم السعودية قبل قرار الفائدة الأمريكية ومخاوف من تأثير تعديلات ضريبية تهبط ببورصة دبي

دبي- رويترز: أغلقت البورصة السعودية على ارتفاع أمس الثلاثاء في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما تراجعت بورصة دبي بسبب مخاوف ضريبية.

ويتجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على ما يبدو لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر بعد أن أظهرت بيانات أن سوق العمل في الولايات المتحدة ظلت على قوتها لكنها واصلت التراجع نوعا ما في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) على غير المعتاد في سبتمبر/أيلول، ثم خفضها مرة أخرى 25 نقطة أساس (0.25%) في نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» تتوقع الأسواق حالياً فرصة نسبتها 86 في المئة لخفض الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%) هذا الشهر.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وزاد المؤشر السعودي 0.8 في المئة بدفعة مع ارتفاع سهم «مصرف الراجحي» 0.4 وزيادة سهم عملاقة النفط «أرامكو» 1.2 في المئة.

وهبط مؤشر دبي 1.1 في المئة بضغط من تراجع سهمي «إعمار» العقارية 2.7 في المئة و»سالك» للتعرفة المرورية 1.6 في المئة. وقالت وزارة المالية الإماراتية أمس الأول إن البلاد ستفرض ضريبة بحد أدنى 15 في المئة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتباراً من يناير/كانون الثاني مع سعي الحكومة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.

وهبطت طلبات «القابضة» 6.9 في المئة إلى 1.49 درهم في أول جلسة للتداول على السهم.

وجمعت طلبات «القابضة»، إحدى أكبر شركات طلب الطعام في الشرق الأوسط، نحو اثنين مليار دولار في أكبر طرح عام أولي في الإمارات خلال العام الجاري.

واختتم مؤشر أبوظبي جلسة التداول دون تغيير يذكر. وخارج منطقة الخليج، خسر المؤشر القيادي للبورصة المصرية 1.3 في المئة مع تراجع معظم الأسهم المدرجة، ومنها سهم «البنك التجاري الدولي»ُ الذي هبط 1.5 في المئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 10496 نقطة.

وتراجع مؤشر البحرين 0.6 في المئة إلى 2017 نقطة.

وانخفض مؤشر عمان 0.4 في المئة إلى 4533 نقطة.

وصعد المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 7846 نقطة.