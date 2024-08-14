صعود البورصات الخليجية بتأثير ارتفاع الأسهم العالمية

دبي – رويترز: أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع أمس الأربعاء مقتفية أثر الأسهم العالمية، وذلك بعدما أشارت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى تباطؤ التضخم، لتعزز توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية قريباً.

وتتوقع الأسواق بنسبة 51.5 في المئة تقريباً خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) في اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول، مقابل 48.5 في المئة لخفضها 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية).

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وارتفع مؤشر دبي 0.7 في المئة بدعم من مكاسب في معظم القطاعات، مع ارتفاع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» 2.1 في المئة وسهم «سالك» لتحصيل التعرفة المرورية 1.5 في المئة.

وأعلنت شركة «سالك» أمس الأول توزيعات نقدية تساوي صافي أرباحها بأكمله خلال النصف الأول من العام بعد خصم الضرائب، بما يعادل 7.263 فلس للسهم.

وتعافى مؤشر أبوظبي بعد جلستين متتاليتين من الخسائر وارتفع 0.6 في المئة.

وزاد سهم «الشركة العالمية القابضة» واحداً في المئة وسهم «أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)» 1.5 في المئة. وأعلنت الشركة المملوكة للدولة نمو صافي أرباحها الفصلية 17.7 في المئة.

وصعد المؤشر السعودي للجلسة الثانية على التوالي، إذ زاد بنسبة 0.5 في المئة مع مكاسب في معظم القطاعات.

وارتفع سهم «مجموعة التيسير» 6.8 في المئة وسهم «الشرق الأوسط للصناعات الدوائية» 2.5 في المئة.

وتقدم المؤشر القطري 0.4 في المئة بدعم من قطاعات الاتصالات والتمويل والمواد، مع ارتفاع سهم «بنك قطر الوطني» 1.9 في المئة وسهم شركة الاتصالات «أريدُ» 3.9 في المئة.

وهبط سهم «قطر للملاحة» 0.7 في المئة بعدما أعلنت الشركة المتخصصة في النقل البحري والخدمات اللوجستية أمس الأول تسجيل انخفاض طفيف في صافي أرباح النصف الأول من العام.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 في المئة مع صعود أغلب القطاعات.

وربح سهم «البنك التجاري الدولي» 1.2 في المئة، كما قفز سهم «مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)» بواقع 10.3 في المئة بعدما أعلنت الشركة نمو صافي أرباحها الفصلية 200 في المئة.