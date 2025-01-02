صعود النفط مع عودة المستثمرين من العطلات وترقب التعافي في الصين

سنغافورة: ارتفعت أسعار النفط قليلا الخميس، وهو أول أيام التداول في 2025، حيث يراقب المستثمرون العائدون من العطلات التعافي في اقتصاد الصين والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس شي جين بينغ بتعزيز النمو.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.06 بالمئة، إلى 74.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش وذلك بعد إغلاقها مرتفعة 65 سنتا يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو 0.26 بالمئة، إلى 71.91 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 73 سنتا في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الصيني يوم الثلاثاء في خطابه بمناسبة العام الجديد إن بلاده ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في 2025.

ووفقا لمسح كايشين/ ستاندرد اند بورز جلوبال الخميس فقد حققت أنشطة المصانع في الصين نموا في ديسمبر لكن بوتيرة أقل من المتوقع وسط مخاوف من أن النظرة المستقبلية للتجارة والمخاطر المحتملة من رسوم جمركية قد يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

واتسق ذلك مع ما جاء في مسح رسمي صدر يوم الثلاثاء أشار أيضا إلى أن نشاط التصنيع في الصين نما بالكاد في ديسمبر/ كانون الأول رغم تعافى الخدمات والبناء. وتشير البيانات إلى أن التحفيز السياسي يتسرب إلى بعض القطاعات مع استعداد الصين لمخاطر تجارية جديدة.

كما يترقب المستثمرون بيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة التي تأجلت حتى الخميس بسبب عطلة العام الميلادي الجديد.

وأظهر مسح لرويترز يوم الثلاثاء أن التوقعات تشير إلى أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت على الأرجح مخزونات البنزين.

(رويترز)