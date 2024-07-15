صعود معظم أسواق الخليج بفضل استقرار أسعار النفط وانطلاق موسم نتائج الأعمال

دبي – رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع أمس الاثنين مع استقرار أسعار النفط وانطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات في المنطقة، وذلك في وقت يقيم فيه المستثمرون تداعيات محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصعد المؤشر السعودي 0.6 في المئة ليواصل مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، وذلك بقيادة ارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.7 في المئة وسهم البنك الأهلي السعودي 0.7 في المئة. وارتفع مؤشر دبي 0.3 في المئة مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.6 في المئة. ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر أبوظبي في نهاية جلسة التداول.

وتمسكت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بمستواها بعد أن محت الضغوط الناجمة عن قوة الدولار والقلق حيال الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، الزيادة التي نتجت عن طلب قوي في أسواق أخرى وضبط إمدادات مجموعة أوبك+. وزاد المؤشر القطري 0.2 في المئة بدعم من مكاسب بنك قطر الوطني التي بلغت 0.5 في المئة. وأعلنت بورصة البحرين، التي أغلقت على ارتفاع 0.2 في المئة، انتهاء جلسة التداول أمس الاثنين في وقت مبكر نتيجة مشكلة فنية. وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 في المئة متأثرا بتراجع سهم إي.إف.جي القابضة 2.6 في المئة.