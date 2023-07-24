صعود معظم أسواق الخليج بفضل نتائج قوية للشركات وبورصة مصر تتراجع

عواصم: أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين بسبب نتائج الشركات إلى حد كبير لكن لا يزال تركيز المتداولين منصبا على تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتقلبات في أسواق النفط.

وصعد المؤشر الرئيسي في السعودية 0.4 بالمئة مدعوما بقفزة 3.7 بالمئة لسهم مصرف الراجحي بعدما اقترح البنك توزيعات أرباح نصف سنوية بواقع 1.15 ريال للسهم.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بي.دي سويس، إن البورصة السعودية واصلت تحقيق أداء قوي بفضل الأسس المحلية القوية والنتائج الإيجابية من القطاع المصرفي.

وأردف قائلا “لكن التقلبات في أسعار الطاقة يمكن أن تؤثر على السوق نوعا ما”.

في أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم 1.2 بالمئة مدعوما بزيادة 5.8 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بعد ارتفاع كبير في الأرباح الفصلية.

وأعلن البنك ارتفاع أرباحه في الربع الثاني من العام 61 بالمئة عنها قبل عام مع زيادة الدخل من الفوائد وغيرها. وحقق البنك أرباحا صافية 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) خلال الربع.

في دبي صعد مؤشر الأسهم الرئيسي 0.2 بالمئة مع تقدم سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 1.6 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة تحت وطأة انخفاض سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني 1.9 بالمئة.

وقال تقي دين إن البورصة المصرية تراجعت مع استمرار انخفاض أحجام التداول وضغوط البيع من المستثمرين الدوليين.

وفي قطر استقر المؤشر عند 10497 نقطة. وزاد مؤشر البحرين 0.2 بالمئة إلى 1986 نقطة.

كما استقر مؤشر بورصة عمان عند 4799 نقطة. وانخفض مؤشر الكويت 1.1 بالمئة إلى 8068 نقطة.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)

(رويترز)