صعود معظم البورصات الخليجية وسط انتعاش الأسواق المالية العالمية

دبي – رويترز: أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع أمس الأربعاء لتواصل الانتعاش من موجة بيع كبيرة في الأسواق العالمية في وقت سابق من الأسبوع بسبب مخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة.

وأنهت بورصات السعودية ودبي وأبوظبي جلسات التداول أمس على ارتفاع وسط صعود أسواق المال في أوروبا وآسيا.

وصعدت أسعار الأسهم في آسيا بفضل انتعاش مؤشر نيكاي الياباني، بعد أن تحول بنك اليابان المركزي على نحو غير متوقع إلى لهجة حذرة تجاه رفع الفائدة وسط تقلبات الأسواق.

وأعاد بعض المستثمرين تقييم توقعات الاقتصاد الأمريكي بعد أن رفض صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الإثنين الماضي ما يتردد بأن بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع في يوليو/تموز تعني أن الاقتصاد يسير نحو الركود.

وحالياً تتوقع الأسواق وفقا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» بنسبة تصل إلى 65 بالمئة خفض الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) في سبتمبر/أيلول، وذلك مقارنة مع 85 بالمئة أمس الأول.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظراً لأن عملات معظمها مربوطة بالدولار.

وأغلق المؤشر السعودي على ارتفاع 0.4 بالمئة مع صعود سهم شركة «أرامكو» اثنين بالمئة.

وصعد سهم «بترورابغ» للبتتروكيماويات 10 بالمئة بعد رفع «أرامكو» حصتها فيها إلى 60%.

وتقدم مؤشر دبي 1.5 بالمئة بقيادة سهم شركة «إعمار» العقارية الذي ارتفع 2.9 بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع 1.1 بالمئة.

وزاد المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع صعود سهم «مصرف الريان الإسلامي» 1.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.5 بالمئة مع صعود سهم «مجموعة طلعت مصطفى» أربعة بالمئة.

وقال البنك المركزي المصري أمس إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 7.5 مليار دولار في الربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، ارتفاعاً من 4.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.