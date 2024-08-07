صفارات الإنذار تدوي بالجليل الغربي للاشتباه بقصف صاروخي من لبنان 

القدس: دوّت صفارات الإنذار، الأربعاء، في مستوطنة شلومي بالجليل الغربي شمالي إسرائيل؛ للاشتباه بإطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية (رسمية) إنه تم انطلاق صفارات الإنذار في شلومي بالجليل الغربي.

ولم تتحدث القناة عن سقوط أو اعتراض صواريخ، كما لم تصدر إفادة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

فيما أعلن “حزب الله”، في بيانين، أن عناصره قصفوا موقعي جل العلام والراهب العسكريين (شمال إسرائيل) ‏بقذائف مدفعية وأصابوهما “إصابة مباشرة”.

وأمس الثلاثاء، قال الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، إن الرد على اغتيال القيادي البارز بصفوفه فؤاد شكر “آتٍ لا محالة”، وإن انتظار إسرائيل له “جزء من العقاب”.

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تترقب سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران و”حزب الله” وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، وشكر ببيروت في اليوم السابق.

وبينما تبنت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اتهام إيران وحماس لها باغتيال هنية، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية بلاده عن قصف مقر إقامته بطهران.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا .

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ ما أسفر عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

(وكالات)



