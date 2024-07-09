صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات إسرائيلية قرب حدود لبنان

القدس المحتلة: دوت صفارات الإنذار، الثلاثاء، في عدد من المستوطنات الإسرائيلية الشمالية القريبة من الحدود اللبنانية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الصفارات “دوت في بلدات منها يفتاح وملكية وراموت نفتالي في الجليل الأعلى”.

ولم تشر القناة الإسرائيلية إلى سقوط أو اعتراض صواريخ، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادث.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله” مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله”، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع “المصادقة” على خطط عملياتية لـ”هجوم واسع” على لبنان.

(الأناضول)