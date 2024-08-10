الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنة “كيسوفيم”

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصده إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، نحو المنطقة المحاذية له في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم “رصد إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة، نحو منطقة الغلاف، حيث سقطت في مناطق مفتوحة، ما أدى إلى اندلاع حريق قرب مستوطنة كيسوفيم”.

وأشارت الإذاعة إلى أنه “لم تقع أية إصابات جراء إطلاق الصواريخ، فيما تقوم طواقم الإطفاء بالسيطرة على الحريق”.

بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة) أنّ الجيش “رصد إطلاق 3 صواريخ من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، نحو منطقة الغلاف”.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، كثفت فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

والاثنين، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن “حماس وبعد 10 أشهر من الحرب، تمكنت من إطلاق أكثر من 40 صاروخا في 4 أيام”.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)