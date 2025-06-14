صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل للاشتباه بتسلل مسيّرة

القدس المحتلة: دوت صفارات الإنذار، السبت، في عدة مناطق بشمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، عقب الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة “معادية”، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض مسيرات أخرى في مناطق جنوب شرق الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه جرى “تفعيل صفارات الإنذار في منطقة إصبع الجليل ومستوطنة كريات شمونة (شمال) للاشتباه في اختراق طائرة مسيرة معادية”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وقبل ذلك بوقت قصير، قال جيش الاحتلال في بيان على “إكس”: “في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة يهودا والبحر الميت (جنوب شرق الضفة الغربية المحتلة)، اعترضت قوات سلاح الجو عددا من الطائرات المسيرة التي تم إطلاقها نحو البلاد”.

من جانبها، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية للأنباء بأن طائرات مسيّرة انتحارية من طراز “آرش” تابعة للجيش الإيراني “تمكنت قبل دقائق من إصابة أهداف محددة في عمق الأراضي المحتلة وتدميرها بالكامل”.

وذكرت أن ذلك يأتي “في إطار العملية التي نفذها الجيش الإيراني ردا على عدوان الكيان الصهيوني”.

(الأناضول)