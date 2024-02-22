سياسة | عربي | فلسطين

صفارات الإنذار تدوي في إيلات وجيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي

22 - فبراير - 2024

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القدس: قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض هدفا في منطقة البحر الأحمر اليوم الخميس، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات.

وتابع الجيش: “الهدف لم يعبر للأراضي الإسرائيلية ولم يشكل تهديدا للمدنيين. وتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للسياسة”.

وسبق أن كانت إيلات، الواقعة على البحر الأحمر، هدفا لصواريخ ومسيرات بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن تضامنا منهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 22, 2024 الساعة 7:26 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار اليمن و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود والنمور الذين سيقهرون الحلف الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕🐕🔥🐕🐕

    رد

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