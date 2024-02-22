صفارات الإنذار تدوي في إيلات وجيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي

القدس: قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض هدفا في منطقة البحر الأحمر اليوم الخميس، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات.

وتابع الجيش: “الهدف لم يعبر للأراضي الإسرائيلية ولم يشكل تهديدا للمدنيين. وتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للسياسة”.

وسبق أن كانت إيلات، الواقعة على البحر الأحمر، هدفا لصواريخ ومسيرات بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن تضامنا منهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

(رويترز)