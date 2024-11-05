صفارات الإنذار تدوي في إيلات

“القدس العربي”: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات الساحلية المطلة على البحر الأحمر.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي بيانا تبنت فيه “المقاومة الإسلامية في العراق” استهداف إيلات بواسطة الطيران المسير.
وأكد البيان أن عمليات المقاومة الإسلامية “مستمرة في دك الأعداء بوتيرة متصاعدة”.
🔻بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في #العراق :
هاجم مجاهدو #المقاومة_الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 5-11-2024 ، هدفاً حيوياً في أم الرشراش “ايلات” المحـ..تلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. pic.twitter.com/Buy2QcrUBK
— وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) November 5, 2024