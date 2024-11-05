سياسة | دولي

صفارات الإنذار تدوي في إيلات

5 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

“القدس العربي”: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي بيانا تبنت فيه “المقاومة الإسلامية في العراق” استهداف إيلات بواسطة الطيران المسير.

وأكد البيان أن عمليات المقاومة الإسلامية “مستمرة في دك الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الحوثيون يعلنون مهاجمة ميناء إيلات وهدف عسكري في إسرائيل- (فيديو)
15 - يوليو - 2025
الجيش الإسرائيلي يعترض 3 طائرات مسيرة في إيلات والأجواء السورية
23 - أكتوبر - 2024
اعتراض طائرة مسيرة فوق إيلات- (فيديو)
19 - أكتوبر - 2024
إعلام عبري: اعتراض صاروخ فوق مدينة إيلات ومسيرة في البحر الأحمر
29 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية