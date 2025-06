صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد صاروخ من اليمن- (فيديو)

“القدس العربي”: دوّت صفارات الإنذار، مساء الخميس، في عدة مناطق وسط إسرائيل، بينها تل أبيب، عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن صافرات الإنذار سُمعت في تل أبيب ومحيطها، في أعقاب رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية.

كذلك، دوّت صفارات الإنذار أيضاً في مدينة القدس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “سلاح الجو اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

On the way to intercept the houthi ballistic missile #arrow3 #skyshield #israelunderattack pic.twitter.com/aElxeUAmgH

🇮🇱✡️ — VIDEO: The Kotel being evacuated as sirens sound following a Houthi missile strike. The missile was intercepted outside of Israeli territory. pic.twitter.com/WMrCqxqHng

