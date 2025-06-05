صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد صاروخ من اليمن- (فيديو)

“القدس العربي”: دوّت صفارات الإنذار، مساء الخميس، في عدة مناطق وسط إسرائيل، بينها تل أبيب، عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن صافرات الإنذار سُمعت في تل أبيب ومحيطها، في أعقاب رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية.

كذلك، دوّت صفارات الإنذار أيضاً في مدينة القدس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “سلاح الجو اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

🇮🇱✡️ — VIDEO: The Kotel being evacuated as sirens sound following a Houthi missile strike. The missile was intercepted outside of Israeli territory. pic.twitter.com/WMrCqxqHng — Belaaz News (@TheBelaaz) June 5, 2025

وحتى الساعة 19:20 بالتوقيت المحلي، لم تعلن جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) المسؤولية عن إطلاق الصاروخ.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن في الليلة السابقة.

وأوضح في بيان أن “سلاح الجو اعترض الليلة الماضية مسيّرة تم إطلاقها من اليمن باتجاه أراضي الدولة”.

وكان الحوثيون قد أعلنوا، يوم الأربعاء، تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين استهدفتا مطار بن غوريون قرب تل أبيب، في رابع استهداف من نوعه منذ يوم الأحد.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي مراراً اعتراضه صواريخ ومسيّرات أُطلقت من اليمن، ما أدى إلى تعليق العديد من شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى تل أبيب لفترات متفاوتة.

ويؤكد الحوثيون أنهم مستمرون في مهاجمة إسرائيل حتى توقف “حرب الإبادة” التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من عشرين شهراً.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرباً دموية على قطاع غزة، تُتهم فيها بارتكاب إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.