الحوثيون يعلنون تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية ضد أهداف في إسرائيل- (فيديو)

“القدس العربي”: أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، مساء الجمعة، أن قواتهم نفذت ثلاث عمليات عسكرية استهدفت مواقع في إسرائيل.

وأوضح سريع، في منشور على منصة إكس، أن العملية الأولى استهدفت مطار اللد في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2. وأضاف أن العمليتين الأخريين استهدفتا هدفا عسكريا وآخر حيويا في منطقتي عسقلان ويافا المحتلتين.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت إحداها مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢، فيما استهدفت الأخريان هدفا عسكريا وآخر حيويا في منطقتي عسقلان ويافا المحتلتين.

بتاريخ22_8_2025م

pic.twitter.com/2h7QNhnGOd — العميد يحيى سريع (@army21yemen) August 22, 2025

لحظة عبور الصاروخ اليمني من فوق القدس، نحو وسط فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/eeSJXBAE6F — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 22, 2025

وفي وقت سابق الجمعة، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب بعد أن أُعلن عن رصد صاروخ أُطلق من اليمن.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن عددا من الأشخاص أصيبوا خلال توجههم إلى الملاجئ.

Sirens over Tel Aviv tonight as interceptors engaged a Houthi missile. Even when they don’t hit, such attacks impose social and economic costs while draining missile defenses that are expensive and slow to replace. pic.twitter.com/DgRxRcVp8N — Sina Toossi (@SinaToossi) August 22, 2025

Ballistic missile fired from Yemen intercepted over Tel Aviv at 9 PM pic.twitter.com/lVwvkscjD1 — Adam Milstein (@AdamMilstein) August 22, 2025

وقالت القناة “12” الخاصة إنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون قرب تل أبيب عقب إطلاق الصاروخ اليمني.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط إسرائيل جراء الصاروخ، الذي قالت إنه تفكك في الأجواء إلى عدة شظايا.

وأضافت القناة أن إحدى الشظايا سقطت في مستوطنة “موديعين” قرب تل أبيب.

لحظة محاولة دفاعات الاحتلال التصدي للصاروخ اليمني في سماء مدينة القدس المحتلة pic.twitter.com/3rNBkJWPsf — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 22, 2025

لحظة سقوط شظايا صاروخية على مبنى داخل المستوطنة الزراعية “جينتون” المقامة على أراضي قرية قولة قضاء الرملة المحتلة، بعد القصف اليمني. pic.twitter.com/LZekZpKvHq — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 22, 2025

(وكالات)