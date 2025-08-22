سياسة | دولي

الحوثيون يعلنون تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية ضد أهداف في إسرائيل- (فيديو)

22 - أغسطس - 2025

حجم الخط
2

“القدس العربي”: أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، مساء الجمعة، أن قواتهم نفذت ثلاث عمليات عسكرية استهدفت مواقع في إسرائيل.

وأوضح سريع، في منشور على منصة إكس، أن العملية الأولى استهدفت مطار اللد في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2. وأضاف أن العمليتين الأخريين استهدفتا هدفا عسكريا وآخر حيويا في منطقتي عسقلان ويافا المحتلتين.

وفي وقت سابق الجمعة، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب بعد أن أُعلن عن رصد صاروخ أُطلق من اليمن.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن عددا من الأشخاص أصيبوا خلال توجههم إلى الملاجئ.

وقالت القناة “12” الخاصة إنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون قرب تل أبيب عقب إطلاق الصاروخ اليمني.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط إسرائيل جراء الصاروخ، الذي قالت إنه تفكك في الأجواء إلى عدة شظايا.

وأضافت القناة أن إحدى الشظايا سقطت في مستوطنة “موديعين” قرب تل أبيب.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 22, 2025 الساعة 8:20 م

    الله أكبر على أحرار أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين يدكون عصابة تل أبيب دكا دكا هذي شهور وشهور وشهور

    رد
  2. يقول خالد الداغستاني ـ ايطاليا:
    أغسطس 22, 2025 الساعة 9:57 م

    الله اكبر ولله الحمد علي اسود اليمن قيادة وشعبا

    رد

أخبار ذات صلة

أكثر من 100 نائب ديمقراطي يطالبون روبيو بالسماح بدخول حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية إلى غزة- (وثائق)
منذ دقيقتان
إسرائيل تبرر مجزرة مستشفى ناصر بـ”كاميرا لحماس”.. وغضب وحدة عسكرية من اعتذار نتنياهو
منذ 6 ساعات
قناة عبرية: قيادة الجيش صادقت على قصف “مستشفى ناصر” بخان يونس
25 - أغسطس - 2025
“مؤتمر غزة” يقدّم إحاطة تاريخية وسياسية حول المسجد الأقصى
25 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية