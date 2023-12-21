صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب واعتراض صواريخ أطلقت من غزة- (فيديوهات)

تل أبيب: دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ورأي طاقم تصوير رويترز اعتراض صواريخ اليوم الخميس فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أنها أطلقت وابلا من الصواريخ على العاصمة التجارية لإسرائيل.

وقالت خدمة إسعاف (نجمة داود الحمراء) إنه كانت هناك عدة أماكن سقط فيها حطام الصواريخ بجنوب تل أبيب ولكن لم ترد أنباء عن إصابات.

An itibari ile Tel Aviv yanıyor.. pic.twitter.com/9iCoDz53kY — Tevfik (@tevfik_hams) December 21, 2023

🚨BREAKING:

Rockets fired towards Tel-Aviv. pic.twitter.com/QRDb48Zdx1 — Palestine Now (@PalestineNW) December 21, 2023

وأظهرت عمليات الإطلاق أن حماس لا تزال تحتفظ ببعض القدرات الصاروخية طويلة المدى حتى مع دخول الحرب في غزة شهرها الثالث.

(رويترز)





