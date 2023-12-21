سياسة | دولي

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب واعتراض صواريخ أطلقت من غزة- (فيديوهات)

منذ 32 دقيقة

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تل أبيب: دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ورأي طاقم تصوير رويترز اعتراض صواريخ اليوم الخميس فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أنها أطلقت وابلا من الصواريخ على العاصمة التجارية لإسرائيل.

وقالت خدمة إسعاف (نجمة داود الحمراء) إنه كانت هناك عدة أماكن سقط فيها حطام الصواريخ بجنوب تل أبيب ولكن لم ترد أنباء عن إصابات.

وأظهرت عمليات الإطلاق أن حماس لا تزال تحتفظ ببعض القدرات الصاروخية طويلة المدى حتى مع دخول الحرب في غزة شهرها الثالث.

(رويترز)



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