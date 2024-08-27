صفارات الإنذار تدوي في جبل ميرون شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة

القدس: دوت صفارات الإنذار، الثلاثاء، في جبل ميرون (الجرمق) قرب الحدود اللبنانية شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “صفارات الإنذار دوت في ميرون”.

من جهتها، قالت القناة “12” الإسرائيلية إن “صاروخا واحدا أطلق من لبنان دون معلومات عن إصابات بشرية أو أضرار مادية” في ميرون.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن “صفارات الإنذار دوت في عدد من البلدات الأخرى القريبة من الحدود اللبنانية”.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وخلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

(وكالات)