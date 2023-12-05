صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل

غزة/ تل آبيب 5 كانون الأول/ديسمبر (د ب ا)- دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات ومستوطنات بالقرب من الحدود الاسرائيلية مع قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنه الجيش الاسرائيلي.

وأشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية إلى أنه لم ترد تقارير بشأن سقوط صواريخ فعليا، أو وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

يشار إلى أن القوات البرية الإسرائيلية تتقدم حاليا في جنوب قطاع غزة، ولم تنته بعد العملية المستمرة منذ أسابيع ضد حركة حماس في شمال القطاع.

( د ب ا)