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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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القدس المحتلة: دوت صفارات الإنذار، الثلاثاء، في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “تم انطلاق صفارات الإنذار في بلدات نتيفوت، وسدوت النقب، وإشكول”.

وأضافت أنه “تم إطلاق وابل من الصواريخ” على المستوطنات الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة أن صاروخا أصاب مبنى في مستوطنة نتيفوت، دون مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أنه “لم ترد تقارير عن إصابات بشرية”.

والاثنين، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، “تفكيك كل القدرات اللوائية لحماس في شمال القطاع، ونعمل على القضاء على باقي الجيوب”.

وبحسب غالانت “في جنوب القطاع سنصل إلى هذا الإنجاز قريبا.. الإنجازات كبيرة جدا لكن هذه العملية تحتاج إلى مراحل نقطع خلالها المحاور من خان يونس إلى رفح، فوق الأرض وتحت الأرض”.

وقال: “في وسط قطاع غزة نقضي على الصناعة العسكرية لحماس ووسائل القتل ضدنا”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و832 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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