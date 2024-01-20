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صفارات الإنذار تدوي في 15 مستوطنة شمال إسرائيل

منذ ساعة واحدة

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دوت صفارات الإنذار، السبت، في 15 مستوطنة شمال إسرائيل بعد تحذيرات من تسلل طائرات مسيرة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “دوت صفارات الإنذار في مرغليوت وبيت هلل وكفار يوفال ويفتاح والمطلة وديشون ومسغاف عام وكفار جلعادي وكريات شمونة وراموت نفتالي وتل حاي ومالكية، والمنارة، بعد إنذار من تسلل طائرات مسيرة معادية”.

فيما ذكر موقع “والا” العبري أن صفارات الإنذار دوت في 15 مستوطنة شمال إسرائيل.

وجاء ذلك، بعد وقت قصير من إعلان إيران مقتل 4 من مستشاريها العسكريين في غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.

وتشهد الحدود مع لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.

(الأناضول)

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