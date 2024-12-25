“الحوثي”: هاجمنا هدفا عسكريا وسط إسرائيل بصاروخ بالستي فرط صوتي.. والاحتلال يدعي اعتراضه- (فيديوهات)

صنعاء- تل أبيب: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، أنها قصفت “هدفا عسكريا” في مدينة يافا وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي “فلسطين 2″، فيما تحدثت هيئة البث العبرية عن “اعتراض الصاروخ”.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز: “الصاروخ الفرط صوتي على يافا أصاب هدفه بنجاح”.

وأشار سريع إلى أن “العمليات العسكرية (للحوثيين) مستمرة حتى وقف العدوان على غزة وحرب الإبادة ورفع الحصار”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع فلسطين2، محققةً أهدافها بنجاح بفضل الله. pic.twitter.com/qJNE7zBm3s — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 25, 2024

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية إصابة 9 إسرائيليين فجرا خلال تدافع نحو الملاجئ في تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه.

وأفادت الهيئة في بيان: “للمرة الثانية في غضون يومين، اعترضت الدفاعات الجوية فجر اليوم صاروخا باليستيا من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي”.

وأضافت: “دوت صفارات الإنذار في قرى عديدة بمنطقة تل أبيب الكبرى والسهل الداخلي، وجُرح تسعة أشخاص إثر التعثر أثناء الهرولة إلى الملاجئ”.

وكشفت أن “المستوى السياسي يدرس شن هجوم جديد ضد اليمن”، ليكون الرابع منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وتابعت الهيئة: “بدأ الجيش الإسرائيلي ببلورة الخطط في هذا الموضوع”.

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، “اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي.. وتم تفعيل الإنذارات وسط إسرائيل خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض”.

⬅️من مدينة قلقيلية.. محاولة القبة الحديدة اعتراض هدف جوي في سماء “تل أبيب” المحتلة pic.twitter.com/xlHbjJDRfw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 25, 2024

وذكرت صحف عبرية إنه لم يسمح للطائرات حتى اللحظة بالهبوط والإقلاع في مطار “بن غوريون”، بعد 15 دقيقة من إعلان جيش الاحتلال اعتراضه الصاروخ اليمني.

🔴القناة 12 العبرية: طائرة كانت في طريقها للهبوط في “تل أبيب” وقت إطلاق الصاروخ اليمني، غيرت مسارها إلى المنطقة الشمالية pic.twitter.com/eQsfEtIKDV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 25, 2024

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة هجمات الحوثيين بصواريخ ومسيرات على تل أبيب، وسط انتقادات حادة من المعارضة الإسرائيلية وقادة عسكريين سابقين لفشل الجيش في التصدي لهجمات الحوثيين وعدم قدرة الحكومة على وقف هذا التهديد.

والسبت، قصفت الحوثيون هدفا عسكريا في مدينة يافا بصاروخ فرط صوتي فشلت قوات الاحتلال باعتراضه، ما أدى إلى إصابة 20 إسرائيليا بجروح مختلفة، وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلي.

والأحد، قال سلاح الجو الإسرائيلي، في نتائج تحقيق، إن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون من اليمن، سقط في تل أبيب “بسبب خلل في الصاروخ الاعتراضي، وليس في منظومة الدفاع الجوي نفسها”، وفق القناة “12” الإسرائيلية الخاصة.

كما أعلنت الحوثي في بيان مساء الاثنين، أنها هاجمت بواسطة طائرتين مسيرتين هدفين عسكريين في يافا وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل.

وأكدت أنها “مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة ورفع الحصار عنها”.

و”تضامنا مع غزة” بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

(الأناضول)