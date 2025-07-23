صفحة الأزهر على “فيسبوك” تحذف بيان “النداء العالمي لإنقاذ غزة” بعد دقائق من نشره

القاهرة- “القدس العربي”: فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحذف صفحة الأزهر على الفيسبوك بيانا حمل نداء عالميا لإنقاذ أهل قطاع غزة من الإبادة الجماعية التي يتعرّضون لها سواء بالاستهداف المباشر أو بالتجويع.

وكان الأزهر نشر بيانا على صفحته على الفيسبوك، وجّه فيه نداءً عالميًّا عاجلًا، ناشد فيه أصحاب الضمائر الحيَّة من أحرار العالم وعقلائه وحكمائه وشرفائه ممن لايزالون يتألمون من وخز الضمير ويؤمنون بحرمة المسؤولية الإنسانية، للتحرك الفوري لإنقاذ أهل غزة من المجاعة القاتلة التي يفرضها الاحتلال، مؤكدًا أن التاريخ لم يشهد مثل هذه الوحشية من قبل.

وحذَّر الأزهر في بيانه من أن الضمير الإنساني اليوم يقف على المحك، بينما يُقتل آلاف الأطفال بدم بارد، ومن ينجو منهم يلقى حتفه جوعًا وعطشًا، وسط نفاد الدواء وتوقف المراكز الطبية عن إنقاذهم من موت محقق.

وشدد البيان على أن الاحتلال البغيض يمارس تجويعا قاتلا ومتعمّدا لأهل غزة المسالمين وهم يبحثون عن كسرة من الخبز الفتات أو كوب من الماء، ويستهدف بالرصاص الحي أماكن إيواء النازحين ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدا أن ذلك يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.

وأكد أن كل من يدعم هذا الكيان بالسلاح أو يشجعه بالقرارات والكلمات المنافقة شريك في الجريمة، وسيحاسبهم الحكم العدل والمنتقم الجبار يوم لا ينفع مال ولا بنون، وعلى هؤلاء الذين يساندوهم أن يتذكروا الحكمة الخالدة “أكلنا يوم أكل الثور الأبيض”.

ودعا الأزهر القوى الفاعلة والمؤثرة إلى التحرك العاجل لوقف هذه المأساة والتصدي لهذا الكيان الوحشي وإرغامه على وقف عمليات القتل الممنهجة، وإدخال المساعدات وفتح الطرق لعلاج المرضى والمصابين الذين تفاقمت حالتهم نتيجة استهداف الاحتلال للمرافق الصحية والمستشفيات، في انتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وقال الأزهر في بيانه، إنه يبرأ إلى الله من الصمت العالمي المريب تجاه ما يحدث في غزة وهو تقاعس مخزٍ وتواطؤ مرفوض.

كما جدد الأزهر رفضه لأي دعوة لتهجير أهل غزة، محمّلًا الداعمين للعدوان مسؤولية الدماء والأرواح التي تُزهق، داعيًا المسلمين في كل مكان للتضرع إلى الله بالدعاء لنصرة المظلومين.